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Yildiz 2-1Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: o Real Madrid não desiste de Kenan Yildiz

Juventus
Real Madrid
K. Yildiz

O meia turco ainda segue fora, mas da Espanha continuam a colocá-lo como objetivo principal do Real Madrid para as próximas janelas de transferências.

A Juventus ainda não conseguiu, de fato, aproveitá-lo nesta temporada. Kenan Yildiz segue no departamento médico por causa da fratura do quinto metatarso do pé esquerdo, e o retorno às atividades se aproxima, mas ainda não está logo ali. Até agora, ele soma apenas uma partida, com 69 minutos em campo, e desde aquele Frosinone x Juventus não foi mais visto em campo.

Apesar disso, as características e o potencial do meia turco seguem conhecidos por todos, não apenas em Turim, mas também pela Europa, onde o interesse e o assédio não deixaram de existir nem mesmo durante esta parada forçada. E entre os clubes mais ativos por ele, informa o Fichajes, aparece com força o Real Madrid.

  • Mudanças no ataque

    O Real Madrid tem nos planos para o próximo verão mais uma revolução no ataque. O impacto que Vinicius Jr. vem tendo, apesar da renovação assinada há pouco tempo, não está agradando torcedores e clube. Rodrygo voltará, há Endrick para encaixar e, de fato, em meio a essas incertezas, o único intocável seguirá sendo Kylian Mbappé.


    Daí a ideia de seguir pelo caminho traçado há tempos, ou seja, presentear-se com os talentos emergentes mais fortes do mundo, com o meia-atacante da Juventus que conta com a total aprovação de todos no clube e que também tem em Arda Guler um padrinho de exceção.

  • Mais-valia da Juventus?

    A Juventus há tempos escolheu apostar pesadamente no jogador nascido em 2005 como estrela do presente e do futuro do clube, mas a contratação de verão de Alajbegovic, somada às dificuldades econômicas que podem obrigar Massara e Carnevali a uma venda de peso até junho recolocaram o nome de Yildiz no centro do debate.

    Chegado sem custos do Bayern no já distante 2022, uma eventual venda sua por cifras muito altas garantiria de uma só vez à Juventus acertar as contas e o balanço com uma mais-valia monstruosa. Haverá resistência por parte do clube, mas, se chegar uma proposta de três dígitos, tudo poderá mudar.

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