Juventus: o Real Madrid não desiste de Kenan Yildiz

A Juventus ainda não conseguiu, de fato, aproveitá-lo nesta temporada. Kenan Yildiz segue no departamento médico por causa da fratura do quinto metatarso do pé esquerdo, e o retorno às atividades se aproxima, mas ainda não está logo ali. Até agora, ele soma apenas uma partida, com 69 minutos em campo, e desde aquele Frosinone x Juventus não foi mais visto em campo.

Apesar disso, as características e o potencial do meia turco seguem conhecidos por todos, não apenas em Turim, mas também pela Europa, onde o interesse e o assédio não deixaram de existir nem mesmo durante esta parada forçada. E entre os clubes mais ativos por ele, informa o Fichajes, aparece com força o Real Madrid.