Entre a pesada derrota para a Lazio no campeonato e o empate por 2 a 2 com o Rennes na Europa League, Giovanni Carnevali se manifestou sobre Luciano Spalletti: "O treinador é o mesmo de sempre e sabe que precisa trabalhar. O cargo está sob pressão, mas isso faz parte de um clube como a Juventus, onde, se você faz dois jogos ruins, começa-se a falar em mudanças. Mas sabemos o que precisamos fazer, e ele está trabalhando nos pontos problemáticos".





Em parte defesa protocolar, em parte advertência, as palavras do diretor-executivo da Juventus deixam entrever o ponto de vista e, portanto, a estratégia da cúpula da Juventus em relação ao treinador. A palavra de ordem repetida há meses na Continassa, quase como um mantra, é uma só: continuidade. Uma ordem expressa que vem diretamente de John Elkann, marcado pelas muitas, excessivas mudanças feitas nos últimos anos, tanto na diretoria quanto no comando técnico. As chegadas de Carnevali e Massara foram pensadas e planejadas para isso: dar continuidade ao clube nos próximos anos. E o mesmo vale para a renovação de Spalletti por dois anos, desejada pelo próprio Elkann antes mesmo da chegada de Carnevali.



