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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: o que há por trás das declarações de Carnevali sobre o cargo de Spalletti

Juventus
L. Spalletti
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Campeonato Italiano

A posição do clube sobre a situação do técnico da Juventus

Entre a pesada derrota para a Lazio no campeonato e o empate por 2 a 2 com o Rennes na Europa League, Giovanni Carnevali se manifestou sobre Luciano Spalletti: "O treinador é o mesmo de sempre e sabe que precisa trabalhar. O cargo está sob pressão, mas isso faz parte de um clube como a Juventus, onde, se você faz dois jogos ruins, começa-se a falar em mudanças. Mas sabemos o que precisamos fazer, e ele está trabalhando nos pontos problemáticos".


Em parte defesa protocolar, em parte advertência, as palavras do diretor-executivo da Juventus deixam entrever o ponto de vista e, portanto, a estratégia da cúpula da Juventus em relação ao treinador. A palavra de ordem repetida há meses na Continassa, quase como um mantra, é uma só: continuidade. Uma ordem expressa que vem diretamente de John Elkann, marcado pelas muitas, excessivas mudanças feitas nos últimos anos, tanto na diretoria quanto no comando técnico. As chegadas de Carnevali e Massara foram pensadas e planejadas para isso: dar continuidade ao clube nos próximos anos. E o mesmo vale para a renovação de Spalletti por dois anos, desejada pelo próprio Elkann antes mesmo da chegada de Carnevali.


  • A CONFIANÇA

    A intenção da Juventus, portanto, é continuar com Spalletti, mesmo depois de um início de temporada que provavelmente ninguém, nem mesmo na Continassa, esperava que fosse tão difícil e complicado, entre derrotas, um número incrível de lesões e muitas polêmicas, inclusive internas. A ideia da Juventus, de Elkann e de Carnevali, é seguir dando crédito e confiança a Spalletti. Pelo menos até o fim desta temporada, para então avaliar a situação com mais calma, quando a temporada tiver terminado, e talvez já com a classificação para a próxima Champions League garantida. Nesse sentido, não é segredo que, para Carnevali, Spalletti provavelmente não é o treinador ideal e que, para o futuro da Juventus, o diretor-executivo estaria pensando em outros nomes, com Simone Inzaghi no topo da lista.


  • O AVISO

    Por enquanto, porém, a Juventus segue com Spalletti, mas fica o aviso aos navegantes: "o banco da Juventus está em brasa". Isso significa que, com novos tropeços, até as certezas ligadas à palavra de ordem "continuidade" podem ser colocadas em dúvida. Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina representam o paradoxo desta Juventus: o futuro de Spalletti está garantido por enquanto pela confiança do clube e pelo contrato, mas se os cinco jogos antes da pausa forem ruins, tudo poderá ser posto em xeque. E rapidamente.


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