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Benjamin Sesko Manchester United 2025-26Getty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: o Manchester United define o preço por Sesko e Zirkzee

Juventus
Manchester United
J. Zirkzee
B. Sesko
J. Mateta
Milan

Os dois atacantes estão de saída do Manchester United, que quer faturar já em janeiro.

A temporada do Manchester United certamente não começou como todos esperavam. O trabalho de Michael Carrick no fim da temporada passada havia levado os Red Devils de volta à Champions League, mas o início desta temporada, com apenas uma vitória em 5 partidas da Premier League, a eliminação na Carabao Cup e a única vitória convincente na estreia europeia, fez o clube mergulhar novamente nos temores e dúvidas do passado.

Obviamente, o ataque acabou no centro das críticas, o único setor realmente não reformulado no verão europeu, mas que pode mudar completamente de cara ao longo da próxima janela de transferências de inverno. Tanto Benjamin Sesko quanto Joshua Zirkzee, de fato, estão no mercado e podem ser negociados.

  • PREÇO ALTO POR SESKO

    A verdadeira decepção aos olhos da diretoria da INEOS até aqui foi Benjamin Sesko. O atacante esloveno custou quase 80 milhões de euros para ser contratado junto ao RB Leipzig no verão de 2025, quando metade da Europa estava de olho nele (havia também o Milan). O saldo neste início de temporada é de 2 gols em 6 partidas, mas apenas 1 no campeonato, no empate por 2 a 2 com o Everton.

    No verão, Newcastle e Barcelona se movimentaram por ele, mas na ocasião a escolha foi mantê-lo em Old Trafford. Segundo o TeamTalk, hoje os planos mudaram, com o Manchester United já sondando o mercado em busca de um substituto e querendo arrecadar não menos que 75 milhões em uma saída definitiva de Sesko.

    Entre os clubes interessados no esloveno, porém por enquanto apenas por empréstimo, talvez com opção de compra, está a Juventus, que ao fim da temporada, salvo surpresas, não poderá exercer a compra de Woltemade e procura um atacante mais físico para atuar ao lado do alemão e de Kolo Muani.

  • Zirkzee, números de baixo custo

    Nem os mais de 42 milhões de euros investidos há quase dois anos para levar Joshua Zirkzee do Bologna para Manchester estão dando resultado e, ao contrário do esloveno, seu espaço até aqui se reduziu a apenas 70 minutos no total e zero gols marcados.

    A Juventus pensou por muito tempo antes de avançar por Woltemade e, como dito, está procurando um centroavante com características diferentes, mas a ótima relação entre Massara e seu estafe inevitavelmente deixa uma porta aberta para a Juventus.

    Segundo o The Sun, o valor pedido para negociar o holandês é de cerca de 20/25 milhões de euros, uma quantia acessível também para os clubes italianos e que vem despertando o interesse do Crystal Palace, que por sua vez pode vender Mateta em janeiro (ex-alvo de Milan e Juventus), jogador que interessa justamente ao Manchester United.

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