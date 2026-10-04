Juventus: o Manchester United define o preço por Sesko e Zirkzee

A verdadeira decepção aos olhos da diretoria da INEOS até aqui foi Benjamin Sesko. O atacante esloveno custou quase 80 milhões de euros para ser contratado junto ao RB Leipzig no verão de 2025, quando metade da Europa estava de olho nele (havia também o Milan). O saldo neste início de temporada é de 2 gols em 6 partidas, mas apenas 1 no campeonato, no empate por 2 a 2 com o Everton.

No verão, Newcastle e Barcelona se movimentaram por ele, mas na ocasião a escolha foi mantê-lo em Old Trafford. Segundo o TeamTalk, hoje os planos mudaram, com o Manchester United já sondando o mercado em busca de um substituto e querendo arrecadar não menos que 75 milhões em uma saída definitiva de Sesko.

Entre os clubes interessados no esloveno, porém por enquanto apenas por empréstimo, talvez com opção de compra, está a Juventus, que ao fim da temporada, salvo surpresas, não poderá exercer a compra de Woltemade e procura um atacante mais físico para atuar ao lado do alemão e de Kolo Muani.