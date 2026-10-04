Juventus: o Manchester United define o preço por Sesko e Zirkzee

A temporada do Manchester United certamente não começou como todos esperavam. O trabalho de Michael Carrick no fim da temporada passada havia levado os Red Devils de volta à Champions League, mas o início desta temporada, com apenas uma vitória em 5 partidas da Premier League, a eliminação na Carabao Cup e a única vitória convincente na estreia europeia, fez o clube mergulhar novamente nos temores e dúvidas do passado.
Obviamente, o ataque acabou no centro das críticas, o único setor realmente não reformulado no verão europeu, mas que pode mudar completamente de cara ao longo da próxima janela de transferências de inverno. Tanto Benjamin Sesko quanto Joshua Zirkzee, de fato, estão no mercado e podem ser negociados.