Um novo nome surge para a Juventus na busca constante por um goleiro para o futuro. Enquanto Vicario será adquirido em definitivo, ao contrário do lesionado Grabara, e o clube acompanha a evolução de Palmisani e Alisson, segundo o Tuttosport, a Juventus estaria pensando no brasileiro Pedro Morisco, do Coritiba.
Juventus, não só Palmisani: Pedro Morisco é uma opção; quem é o sucessor de Alisson que agrada a Ancelotti
Com 22 anos, 191 cm, explosivo e bom com os pés (no campeonato brasileiro, tem média de 20/25 passes progressivos completados por partida), Morisco já foi convocado por Ancelotti, que o escalou como titular no amistoso contra a Índia, vencido por 4 a 0 também graças a duas defesas milagrosas do goleiro.
Em seu país, já é considerado o herdeiro de Alisson e é preferido a seu rival Hugo Souza, do Corinthians. Seu contrato com o Coritiba termina em dezembro de 2027, por isso devem bastar entre 5 e 8 milhões para contratá-lo.
Uma aposta para a Juventus, que, além de Vicario, terá de contratar mais dois goleiros, considerando as situações de Neto e Pinsoglio. Por isso, e também diante das restrições do Settlement Agreement, Carnevali descartou grandes gastos para a posição, com a possível exceção de um esforço por Palmisani.
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