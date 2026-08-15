Juventus, não só Kessié: Brozovic também foi oferecido de graça

Marcelo Brozovic quis encerrar com chave de ouro sua experiência na Arábia Saudita. O meio-campista croata, depois de uma longa trajetória na Inter, deixou o clube no verão de 2023 para se transferir para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na Saudi Pro League. Depois de conquistar o título ao fim da temporada passada às custas de seu ex-treinador Simone Inzaghi, o armador nascido em 1992 ficou livre no mercado e sem contrato, e agora busca oficialmente um novo time.





Sua agência, nestes dias, está tentando encontrar um canal de comunicação direto com a Juventus e, nos contatos, foi colocada na mesa também a possibilidade de levá-lo de volta à Itália.