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cm grafica brozovic inter
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus, não só Kessié: Brozovic também foi oferecido de graça

Juventus
F. Kessie
M. Brozovic
Mercado da bola
Inter de Milão
Milan

O ex-meio-campista da Inter está sem contrato após o fim da experiência na Arábia.

Marcelo Brozovic quis encerrar com chave de ouro sua experiência na Arábia Saudita. O meio-campista croata, depois de uma longa trajetória na Inter, deixou o clube no verão de 2023 para se transferir para o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, na Saudi Pro League. Depois de conquistar o título ao fim da temporada passada às custas de seu ex-treinador Simone Inzaghi, o armador nascido em 1992 ficou livre no mercado e sem contrato, e agora busca oficialmente um novo time.


Sua agência, nestes dias, está tentando encontrar um canal de comunicação direto com a Juventus e, nos contatos, foi colocada na mesa também a possibilidade de levá-lo de volta à Itália.

  • OS CONTATOS

    Segundo o que foi publicado por La Stampa, há alguns dias a Epic Sports, de Ali Barat, está tentando estreitar relações com o CEO Carnevali não apenas para entender o futuro de Lloyd Kelly após a chegada de John Lucumì, mas também para oferecer como alternativa para o gol Noah Atubolu, goleiro com contrato se encerrando em um ano com o Freiburg. E, nos contatos, também foi oferecido à Juventus Marcelo Brozovic que, como dito, hoje está sem clube e livre para assinar com quem quiser.

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  • Não só Kessié, mas é preciso vender

    Há algum tempo, também foi oferecido à Juventus outro jogador sem custos de transferência, o de mais um ex-Serie A e ex-Arábia Saudita como Franck Kessie, que ficou livre no mercado após o fim de seu contrato com o Al-Ahli. O marfinense ex-Milan chegaria de bom grado a Turim, mas a Juventus, no setor, tem abundância de excedentes e não pode nem quer investir se antes ao menos um entre Arthur, Miretti e Koopmeiners não sair.

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