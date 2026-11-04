Na Juventus, a equipe treinou pela manhã na Continassa de olho no jogo de amanhã fora de casa contra o AZ Alkmaar, pela quarta rodada da Europa League. As boas notícias são Weston McKennie e Juan Cabal, que saíram com problemas físicos da vitória de domingo sobre o Napoli. Depois de fazerem a primeira parte do treino em separado, os dois se juntaram ao grupo.
No caso de Cabal, que teve câimbras contra o Napoli, não deve haver problemas para a viagem à Holanda. Quanto a McKennie, que saiu aos 45 minutos contra o Napoli por causa de fadiga, Luciano Spalletti terá de decidir se o poupa por precaução do jogo contra o AZ, tendo em vista o compromisso de domingo fora de casa contra a Fiorentina.