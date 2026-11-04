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Ao VivoIngressos
McKennie JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Juventus, McKennie treina: as condições do americano, de Cabal e Celik

Juventus
Liga Europa
AZ Alkmaar x Juventus
AZ Alkmaar
W. McKennie

Treino na Continassa de olho no jogo de amanhã pela Liga Europa, fora de casa, contra o AZ Alkmaar

Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV

Na Juventus, a equipe treinou pela manhã na Continassa de olho no jogo de amanhã fora de casa contra o AZ Alkmaar, pela quarta rodada da Europa League. As boas notícias são Weston McKennie e Juan Cabal, que saíram com problemas físicos da vitória de domingo sobre o Napoli. Depois de fazerem a primeira parte do treino em separado, os dois se juntaram ao grupo.

No caso de Cabal, que teve câimbras contra o Napoli, não deve haver problemas para a viagem à Holanda. Quanto a McKennie, que saiu aos 45 minutos contra o Napoli por causa de fadiga, Luciano Spalletti terá de decidir se o poupa por precaução do jogo contra o AZ, tendo em vista o compromisso de domingo fora de casa contra a Fiorentina.

  • Quanto aos demais jogadores à disposição, Zeki Celik treinou em separado, enquanto foram integrados ao elenco principal Elimoghale, Pagnucco, Merola e Owusu.

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Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV