Juventus: McKennie apresenta fadiga. As condições de Alajbegovic e Cabal

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Um dia após a vitória sobre o Napoli, chegam notícias bastante tranquilizadoras do departamento médico da Juventus. Weston McKennie, substituído ao fim do primeiro tempo, apresentou fadiga muscular e terá de ficar em repouso por alguns dias. A situação do meio-campista americano será avaliada dia após dia, mas sua presença na partida de quinta-feira contra o AZ Alkmaar, na Holanda, é muito duvidosa. Luciano Spalletti espera recuperá-lo para a partida de domingo fora de casa contra a Fiorentina, mas não está descartado que o meio-campista só volte após a pausa para as seleções.