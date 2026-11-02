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Juventus v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: McKennie apresenta fadiga. As condições de Alajbegovic e Cabal

Juventus
W. McKennie
K. Alajbegovic
J. Cabal

O boletim médico da Juventus após a vitória sobre o Napoli

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Um dia após a vitória sobre o Napoli, chegam notícias bastante tranquilizadoras do departamento médico da Juventus. Weston McKennie, substituído ao fim do primeiro tempo, apresentou fadiga muscular e terá de ficar em repouso por alguns dias. A situação do meio-campista americano será avaliada dia após dia, mas sua presença na partida de quinta-feira contra o AZ Alkmaar, na Holanda, é muito duvidosa. Luciano Spalletti espera recuperá-lo para a partida de domingo fora de casa contra a Fiorentina, mas não está descartado que o meio-campista só volte após a pausa para as seleções.

  • Alajbegovic e Cabal estão bem

    Boas notícias para Kerim Alajbegovic e Juan Cabal: o primeiro saiu ontem por causa de uma leve pancada no joelho; o segundo, por causa de cãibras. Nenhum dos dois, porém, preocupa, e ambos estão à disposição de Spalletti para os próximos compromissos.

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