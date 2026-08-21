A Juventus se prepara para mudar de cara também debaixo das traves. Com Guglielmo Vicario já definido como novo titular, o clube agora é chamado a definir o futuro de Mattia Perin e Michele Di Gregorio: pelo menos um dos dois está destinado a deixar Turim, mas não está descartado que, no fim, ambos possam sair.
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Juventus, Mandas surge como opção para ser o reserva de Vicario
Perin a caminho do Palermo
Para Mattia Perin, a possibilidade de ir para o Palermo segue de pé. Nas últimas horas, o caminho parecia ter ficado mais estreito. Segundo o Tuttosport, o principal entrave era de natureza econômica: a pedida da Juventus é considerada alta demais pelo Palermo. Depois, veio a reviravolta, com o Palermo mantendo a possibilidade em aberto.
DI GREGORIO: BOURNEMOUTH SURGE COMO OPÇÃO
Diferente, mas igualmente delicada, é a situação de Michele Di Gregorio. O ex-Monza não faz parte dos planos do novo projeto técnico da Juventus, e o clube trabalha para encontrar um novo destino para ele.
Os contatos com o Olympique de Marselha esfriaram e, neste momento, uma transferência em definitivo parece complicada. Nas últimas horas, porém, surgiu o interesse do Bournemouth, que avalia diversos perfis para reforçar o seu setor.
Além disso, o goleiro italiano também estaria no radar da Lazio, em uma possível movimentação de mercado que pode se tornar particularmente interessante. A Juventus tenta encontrar uma solução que possa satisfazer todas as partes e permitir que Di Gregorio recomece em um clube no qual possa recuperar a continuidade.
Sua saída ganharia um peso ainda maior caso Perin também se despeça de Turim.
SURGE MANDAS
Com Vicario destinado a ser o titular, de fato, a Juventus teria então outra lacuna para preencher. Se ambos os goleiros atualmente no elenco saírem, o clube teria a necessidade de encontrar um novo camisa 12.
Entre os perfis bem avaliados estaria Christos Mandas, nascido em 2001 e jogador da Lazio, que, segundo o TuttoJuve.com, poderia representar uma solução interessante como reserva de Vicario, com Carlo Pinsoglio permanecendo como 'terceiro'. Muito vai depender, naturalmente, também dos movimentos da Lazio e do eventual entrelaçamento com a situação de Di Gregorio.
Um cenário, portanto, ainda totalmente a ser construído, mas que pode se tornar um dos temas mais quentes dos últimos dias da janela de transferências. A Juventus já escolheu o novo titular: agora resta completar a revolução no gol.
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