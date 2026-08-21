Diferente, mas igualmente delicada, é a situação de Michele Di Gregorio. O ex-Monza não faz parte dos planos do novo projeto técnico da Juventus, e o clube trabalha para encontrar um novo destino para ele.





Os contatos com o Olympique de Marselha esfriaram e, neste momento, uma transferência em definitivo parece complicada. Nas últimas horas, porém, surgiu o interesse do Bournemouth, que avalia diversos perfis para reforçar o seu setor.





Além disso, o goleiro italiano também estaria no radar da Lazio, em uma possível movimentação de mercado que pode se tornar particularmente interessante. A Juventus tenta encontrar uma solução que possa satisfazer todas as partes e permitir que Di Gregorio recomece em um clube no qual possa recuperar a continuidade.





Sua saída ganharia um peso ainda maior caso Perin também se despeça de Turim.



