Juventus: Locatelli estava arrasado; as mensagens dos companheiros e de Spalletti

São momentos amargos para Manuel Locatelli após o empate em 1 a 1 entre Juventus e Sassuolo: o capitão da Juventus perdeu o pênalti decisivo no final da partida, deixando escapar dois pontos extremamente importantes para a classificação para a Liga dos Campeões.





O meio-campista assumiu imediatamente a responsabilidade pelo erro: convicto no momento da escolha, ficou profundamente abalado por ter desperdiçado uma chance decisiva. “Ele ficou arrasado com o resultado”, diz o Tuttosport, justamente por estar ciente de ter desperdiçado uma chance monumental. Para o camisa 5 da Juve, o domingo foi passado em silêncio, longe das redes sociais — onde não faltaram críticas — e ao lado da família.



