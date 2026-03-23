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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Locatelli estava arrasado; as mensagens dos companheiros e de Spalletti

O momento difícil do capitão da Juventus, que se destacou negativamente ao perder o pênalti contra o Sassuolo

São momentos amargos para Manuel Locatelli após o empate em 1 a 1 entre Juventus e Sassuolo: o capitão da Juventus perdeu o pênalti decisivo no final da partida, deixando escapar dois pontos extremamente importantes para a classificação para a Liga dos Campeões.


O meio-campista assumiu imediatamente a responsabilidade pelo erro: convicto no momento da escolha, ficou profundamente abalado por ter desperdiçado uma chance decisiva. “Ele ficou arrasado com o resultado”, diz o Tuttosport, justamente por estar ciente de ter desperdiçado uma chance monumental. Para o camisa 5 da Juve, o domingo foi passado em silêncio, longe das redes sociais — onde não faltaram críticas — e ao lado da família.


  • O APOIO E A SELEÇÃO NACIONAL

    No entanto, o apoio do vestiário não faltou: de Perin a Pinsoglio, passando por Gatti, Vlahovic e Yildiz, toda a equipe se uniu em torno do capitão. Aproximação também por parte de Luciano Spalletti, que, após a defesa pública, reiterou seu apoio também em particular: unidade total no grupo.


    A pausa para os jogos das seleções pode representar uma oportunidade para virar a página. Locatelli é esperado como protagonista na seleção italiana de Gennaro Gattuso na semifinal do playoff para a Copa do Mundo contra a Irlanda do Norte e, depois, espera-se, também na final contra o País de Gales ou a Bósnia: uma chance importante para reagir e confirmar o papel central conquistado também na Azzurra.


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