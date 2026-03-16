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cm grafica locatelli juventus 2026
Gianluca Minchiotti

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Juventus: Locatelli é o melhor da Europa em quatro situações de jogo

O capitão da Juventus supera muitos grandes nomes da Europa em duas estatísticas específicas

No que diz respeito ao número de passes para a frente realizados e ao número de jogadas progressivas (ou seja, quantas vezes uma corrida com a bola permite aproximar-se significativamente da área adversária), Manuel Locatelli supera Vitinha e Fabian Ruiz, do PSG, Kimmich e Pavlovic, do Bayern, Modric, Rodri ou Pedri. O capitão da Juventus está entre os melhores da Europa de acordo com essa estatística, publicada no perfil X do site de estatísticas DataMb

Nos primeiros 8 jogos do atual campeonato, com Tudor e Brambilla no banco, Locatelli teve uma média de 57,63 passes bem-sucedidos e 25,75 para a frente. Nos 18 jogos seguintes com Luciano Spalletti, os passes bem-sucedidos passaram a ser 75,33 por partida (+30%), os para a frente 36,72 (+43%) e as aparições entre os melhores “passadores” no último terço do campo 12. Com Spalletti, Locatelli joga mais à frente e de forma mais ofensiva. Segundo o DataMb, Locatelli é o primeiro meio-campista das cinco principais ligas europeias em passes progressivosrealizados (aqueles que permitem ganhar mais de 9 metros de campo), em passes para a frente, em passes longos e em passes no último terço do campo; terceiro em toques de bola, passes completados e em passes curtos bem-sucedidos; quarto em duelos vencidos. 

  • O jogador da Juventus, nascido em 1998, precisa melhorar em duas estatísticas muito importantes: chutes a gol e passes decisivos. O ex-jogador do Milan e do Sassuolo ainda chuta muito pouco ao gol adversário (em média, uma vez a cada três partidas sob o comando de Spalletti), mas, acima de tudo, segundo os dados da DataMb, ele está apenas no 39º percentil em passes decisivos (mais de 60% dos meio-campistas da Europa têm desempenho melhor do que ele). Comparando-o com os outros jogadores analisados pelo Gazzetta.it, que utiliza as estatísticas da DataMb, Pedri está no 96,2º percentil, Rodri no 79º, Vitinha no 76º e Pavlovic no 51º. Apenas Modric (36º percentil) se situa no mesmo nível do jogador da Juventus. 

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