Juventus: Locatelli é o melhor da Europa em quatro situações de jogo

No que diz respeito ao número de passes para a frente realizados e ao número de jogadas progressivas (ou seja, quantas vezes uma corrida com a bola permite aproximar-se significativamente da área adversária), Manuel Locatelli supera Vitinha e Fabian Ruiz, do PSG, Kimmich e Pavlovic, do Bayern, Modric, Rodri ou Pedri. O capitão da Juventus está entre os melhores da Europa de acordo com essa estatística, publicada no perfil X do site de estatísticas DataMb.

Nos primeiros 8 jogos do atual campeonato, com Tudor e Brambilla no banco, Locatelli teve uma média de 57,63 passes bem-sucedidos e 25,75 para a frente. Nos 18 jogos seguintes com Luciano Spalletti, os passes bem-sucedidos passaram a ser 75,33 por partida (+30%), os para a frente 36,72 (+43%) e as aparições entre os melhores “passadores” no último terço do campo 12. Com Spalletti, Locatelli joga mais à frente e de forma mais ofensiva. Segundo o DataMb, Locatelli é o primeiro meio-campista das cinco principais ligas europeias em passes progressivosrealizados (aqueles que permitem ganhar mais de 9 metros de campo), em passes para a frente, em passes longos e em passes no último terço do campo; terceiro em toques de bola, passes completados e em passes curtos bem-sucedidos; quarto em duelos vencidos.