Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Licina volta a Turim, hoje Spalletti o observa de olho no futuro

Juventus
Cremonese
A. Licina

O meia é uma joia bruta que a Juventus não quer perder

Há quem, na Turim da Juventus, quando se fala de Adin Licina, já fale em um pequeno arrependimento. O talentoso meia/atacante de lado, nascido em 2007, foi integrado ao elenco principal da Juventus, treinada por Luciano Spalletti, durante quase todo o verão, mas depois foi escolhido para ele um caminho que o levou por empréstimo à Cremonese.

Hoje, o alemão voltará a campo na Continassa, e fará isso como rival no amistoso que os dois clubes organizaram para manter o ritmo nesta longa pausa. E justamente ele será um dos observados especiais da partida também de olho no futuro e, por que não, até mesmo em janeiro.

  • Amistoso

    Às 12h, na Continassa, será disputada a partida amistosa entre a Juventus e a Cremonese. O objetivo será dar minutos importantes aos jogadores que estão voltando de lesão, como por exemplo Andrea Cambiaso, mas também manter alto o nível de intensidade física daqueles jogadores que não foram convocados por suas respectivas seleções.

    Entre as fileiras da Cremonese, segundo o Tuttosport, estará justamente o ex-Juventus Licina, que será observado com atenção por Spalletti pensando no futuro e para avaliar a evolução que teve até agora.

  • Impacto devastador na Série B

    Adin Licina, alemão de claras origens montenegrinas, é um meia ofensivo canhoto que gosta de partir aberto pela direita. Nascido em 2007, assim como Yildiz foi "tirado" pela Juventus do Bayern de Munique no mercado de inverno de 2006.

    Ele só esteve perto de vestir a camisa da primeira equipe da Juventus, enquanto a experiência na Serie C com a Next Gen convenceu, no verão, Massara e Carnevali a fazê-lo dar um passo a mais em um clube ambicioso da Serie B, como a Cremonese. Empréstimo seco para não perdê-lo, e o impacto na segundona já foi devastador: 4 jogos entre campeonato e Copa da Itália, com 2 gols e 1 assistência, além de inúmeras jogadas técnicas espetaculares que chamaram a atenção de torcedores e observadores.

  • Observado especial

    A Juventus aposta forte nele, e o amistoso de hoje também servirá para ver de perto a evolução apresentada. Em relação a Licina, de fato, já há muitos clubes interessados e, com uma situação econômica do balanço da Juventus ainda totalmente a ser definida, várias decisões terão de ser tomadas no próximo verão para aumentar as receitas com player trading.

    Alguém inevitavelmente vai sair, será preciso apenas entender quem. Hoje, Licina está em Cremona por empréstimo seco, mas sobre seus direitos econômicos pesam várias cláusulas deixadas em favor do Bayern em janeiro de 2006, no momento de sua contratação: o clube bávaro, de fato, garantiu uma cláusula de prioridade em caso de futura cessão ou 30% sobre uma revenda, o que reduziria, e muito, a eventual mais-valia.

    O projeto para Licina, portanto, é claro: ele não será o sacrificável e, em caso de explosão, a possibilidade de um retorno a Turim até mesmo antecipado para o próximo janeiro não está nem um pouco descartada.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Juventus crest
Juventus
JUV
Cremonese crest
Cremonese
CRE