Juventus: Licina volta a Turim, hoje Spalletti o observa de olho no futuro

A Juventus aposta forte nele, e o amistoso de hoje também servirá para ver de perto a evolução apresentada. Em relação a Licina, de fato, já há muitos clubes interessados e, com uma situação econômica do balanço da Juventus ainda totalmente a ser definida, várias decisões terão de ser tomadas no próximo verão para aumentar as receitas com player trading.

Alguém inevitavelmente vai sair, será preciso apenas entender quem. Hoje, Licina está em Cremona por empréstimo seco, mas sobre seus direitos econômicos pesam várias cláusulas deixadas em favor do Bayern em janeiro de 2006, no momento de sua contratação: o clube bávaro, de fato, garantiu uma cláusula de prioridade em caso de futura cessão ou 30% sobre uma revenda, o que reduziria, e muito, a eventual mais-valia.

O projeto para Licina, portanto, é claro: ele não será o sacrificável e, em caso de explosão, a possibilidade de um retorno a Turim até mesmo antecipado para o próximo janeiro não está nem um pouco descartada.