Juventus: Licina volta a Turim, hoje Spalletti o observa de olho no futuro

Há quem, na Turim da Juventus, quando se fala de Adin Licina, já fale em um pequeno arrependimento. O talentoso meia/atacante de lado, nascido em 2007, foi integrado ao elenco principal da Juventus, treinada por Luciano Spalletti, durante quase todo o verão, mas depois foi escolhido para ele um caminho que o levou por empréstimo à Cremonese.
Hoje, o alemão voltará a campo na Continassa, e fará isso como rival no amistoso que os dois clubes organizaram para manter o ritmo nesta longa pausa. E justamente ele será um dos observados especiais da partida também de olho no futuro e, por que não, até mesmo em janeiro.