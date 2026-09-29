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cm grafica juventus koopmeiners 2027
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Koopmeiners volta a estar à venda, os valores para não ter prejuízo na venda

Juventus
T. Koopmeiners

O meio-campista holandês será um dos sacrificáveis no mercado em janeiro para fazer caixa.

Já se passaram 6 partidas, 5 do campeonato e 1 da Europa League, mas Teun Koopmeiners continua sem convencer 100% Luciano Spalletti. O treinador toscano se viu, forçadamente, obrigado a lhe dar espaço e minutagem, mas as respostas dadas em campo não satisfizeram o treinador.


E então? Com um balanço prejudicado e com a necessidade de voltar ao mercado, o ex-Atalanta, informa a Gazzetta dello Sport, será colocado novamente no mercado, tentando, desta vez, não encontrar sua obstrução para uma transferência em definitivo.


  • Tem dificuldade para “pegar” a Juventus

    Não se trata apenas de uma questão de números puros, porque na súmula há um gol e uma assistência neste início de temporada. O que não agrada a Spalletti, aos torcedores e à diretoria (que vê no balanço os números monstruosos de amortização e salário) é a personalidade com que ele entra em campo, além daquela necessidade, não atendida, de assumir a Juventus nas costas.

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  • OBJETIVO: VENDA, QUEM O QUERIA

    As possibilidades de chegar a uma virada ainda existirão (necessariamente, diante da emergência), mas o objetivo da Juventus segue sendo vender Koopmeiners em definitivo em janeiro.

    No verão, os clubes interessados em uma compra em definitivo eram Besiktas e um par de clubes árabes, enquanto Galatasaray, Manchester United, Monaco e Newcastle pressionavam por um simples empréstimo.

  • O valor para não ter prejuízo na venda

    Mas por qual valor a Juventus pode se dar ao luxo de vender o holandês? Se dar ao luxo, sim, porque, com um balanço que será fechado com um vermelho de cerca de 60 milhões e as receitas não obtidas da Champions, Giovanni Carnevali tem a necessidade de aumentar os dados de Player Trading e não pode, de forma alguma, registrar minusvalias no balanço.


    E Koopmeiners, em 30 de junho de 2026, ainda pesava por 31 milhões de euros, com uma cota de amortização de cerca de 10 milhões de euros. Consequentemente, em caso de saída em definitivo ao longo do mês de janeiro, para não ter minusvalia será necessária uma venda por não menos de cerca de 26 milhões de euros.

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