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Ao VivoIngressos
Kolo Muani JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, Kolo Muani: "Estou nervoso com o resultado. Com Woltemade, tenho mais liberdade"

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade

As palavras do francês após o empate por 1 a 1 com o Cagliari

Randal Kolo Muani acabou sendo, a contragosto, protagonista do empate por 1 a 1 da Juventus contra o Cagliari, fora de casa, na Sardenha. A partida ficou por muito tempo em 1 a 0 para os donos da casa, mas foi ele quem marcou o gol de empate, seu primeiro na temporada da Série A. Ele também teve pelo menos outras duas chances claras de gol na reta final, que mantiveram o jogo em aberto. Em entrevista à DAZN, o ex-jogador de Tottenham e PSG confirmou o nervosismo com o resultado, mas também deu uma importante indicação tática sobre a presença de Woltemade ao seu lado em campo.


  • NERVOSO COM O RESULTADO

    "Sensações sobre o jogo? Estou um pouco nervoso com a forma como esta partida se desenrolou. Tivemos chances, deveríamos ter voltado para casa com 3 pontos".

  • COM WOLTEMADE, TENHO MAIS ESPAÇO

    "No intervalo, o treinador nos pediu para fazer mais cruzamentos e, com a entrada de Woltemade, ficou mais fácil para mim. Criamos muito. Com Woltemade em campo, os adversários têm mais uma preocupação e eu tenho mais liberdade".

  • MENTALMENTE, ME FALTAVA O GOL

    "Não é fácil para um atacante quando o gol não sai, mas sempre senti a confiança de todos. Trabalhar e seguir em frente."

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