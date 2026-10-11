Randal Kolo Muani acabou sendo, a contragosto, protagonista do empate por 1 a 1 da Juventus contra o Cagliari, fora de casa, na Sardenha. A partida ficou por muito tempo em 1 a 0 para os donos da casa, mas foi ele quem marcou o gol de empate, seu primeiro na temporada da Série A. Ele também teve pelo menos outras duas chances claras de gol na reta final, que mantiveram o jogo em aberto. Em entrevista à DAZN, o ex-jogador de Tottenham e PSG confirmou o nervosismo com o resultado, mas também deu uma importante indicação tática sobre a presença de Woltemade ao seu lado em campo.
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Juventus, Kolo Muani: "Estou nervoso com o resultado. Com Woltemade, tenho mais liberdade"
NERVOSO COM O RESULTADO
"Sensações sobre o jogo? Estou um pouco nervoso com a forma como esta partida se desenrolou. Tivemos chances, deveríamos ter voltado para casa com 3 pontos".
COM WOLTEMADE, TENHO MAIS ESPAÇO
"No intervalo, o treinador nos pediu para fazer mais cruzamentos e, com a entrada de Woltemade, ficou mais fácil para mim. Criamos muito. Com Woltemade em campo, os adversários têm mais uma preocupação e eu tenho mais liberdade".
MENTALMENTE, ME FALTAVA O GOL
"Não é fácil para um atacante quando o gol não sai, mas sempre senti a confiança de todos. Trabalhar e seguir em frente."
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