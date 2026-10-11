Juventus, Kolo Muani: "Estou nervoso com o resultado. Com Woltemade, tenho mais liberdade"

Randal Kolo Muani acabou sendo, a contragosto, protagonista do empate por 1 a 1 da Juventus contra o Cagliari, fora de casa, na Sardenha. A partida ficou por muito tempo em 1 a 0 para os donos da casa, mas foi ele quem marcou o gol de empate, seu primeiro na temporada da Série A. Ele também teve pelo menos outras duas chances claras de gol na reta final, que mantiveram o jogo em aberto. Em entrevista à DAZN, o ex-jogador de Tottenham e PSG confirmou o nervosismo com o resultado, mas também deu uma importante indicação tática sobre a presença de Woltemade ao seu lado em campo.



