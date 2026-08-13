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Juventus Inside Vlahovic 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, ilusão com Vlahovic, um vencedor só no caixa, mas o substituto ainda não chegou

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
D. Vlahovic

Nada de Premier League ou La Liga: o sérvio vai para o Besiktas com um salário alto

Agora que encontrou um novo time, já é possível fazer um balanço definitivo sobre quem foi, e o que representou, Dusan Vlahovic para a Juventus. No fim, pensamos que se pode falar de uma grande decepção, ou pelo menos de uma grande ilusão.


Certamente a Juventus se iludiu quando, em janeiro de 2022, o contratou da Fiorentina por 70 milhões de euros mais 10 em bônus, garantindo ao mesmo tempo um super salário que, com aumentos, chegaria depois a 12 milhões por temporada. Ao contratar um jogador de 22 anos que somava 108 partidas e 49 gols pela Fiorentina, a Juventus pensava ter levado para casa um atacante geracional, alguém capaz de carregar o time e fazer a diferença. Não foi assim.



  • É claro que Vlahovic merece uma atenuante: a de ter chegado a uma das piores Juventus da história. Em quatro anos e meio, no mundo da Juventus, aconteceu de tudo: um presidente (Agnelli) e todo um Conselho de Administração varridos por uma investigação, uma série de mudanças na diretoria como jamais se tinha visto na história do clube (Arrivabene, Cherubini, Giuntoli, Comolli e, por fim, Carnevali e Massara), sem falar nos treinadores. Em Turim, Vlahovic foi treinado por Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, para enfim voltar a trabalhar com Italiano, o técnico que mais o valorizou na Fiorentina e que agora reencontra no Besiktas.


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  • De qualquer forma, tirando o caos da Juventus nos últimos anos, caberia justamente a Vlahovic, e a poucos outros, demonstrar que são campeões capazes de fazer a diferença de qualquer maneira, e de tirar o time da lama. E Vlahovic fez isso apenas parcialmente: além dos seus 68 gols em 168 partidas, o camisa 9 foi muitas vezes vítima do seu nervosismo e das suas frustrações, além de limitações técnicas que nunca conseguiu melhorar, em especial no controle da bola e nas trocas de passes em espaços curtos com os companheiros de equipe. Vlahovic, embora dotado de um chute potente e preciso, deixa a Juventus com apenas um troféu na galeria, a Copa da Itália de 2024, vencida graças a um gol seu na final contra a Atalanta.



  • O fato de Vlahovic não ser aquele craque que o universo da Juventus esperava fica evidente também pelo destino a que o mercado o levou. O sérvio alimentou por meses, para não dizer por anos, sonhos maiores, quando se falava da Premier League, do Arsenal em particular, ou então do Barcelona e do Bayern de Munique. No fim, nenhum desses clubes o levou em consideração. Aos 26 anos, e pelos próximos três, portanto na fase central e mais importante de sua carreira, Vlahovic tem de se contentar com o campeonato turco. Dizemos isso, obviamente, com o máximo respeito pelo Besiktas e pelo futebol turco, que neste momento histórico são mais ricos e competitivos do que o futebol italiano. Mas não são a Premier ou La Liga, que eram os sonhos de Vlahovic.

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  • Do ponto de vista contratual, o jogador nascido em 2000, de Belgrado, cai em pé de forma absoluta: em Istambul, receberá um salário de 7,5 milhões líquidos por temporada, além de bônus e um generoso prêmio pela assinatura. Desse ponto de vista, ele e seu estafe são vencedores absolutos. Já a Juventus ainda precisa encontrar o substituto de Vlahovic, porque Kolo Muani é um atacante móvel, que gosta de circular por toda a frente de ataque, e não o clássico centroavante de área.

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