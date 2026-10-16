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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: ideia é escalar Kolo Muani e Woltemade juntos como titulares contra a Lazio. Veja quem ficaria de fora

Juventus
R. Kolo Muani
N. Woltemade
Campeonato Italiano

Após a boa atuação da Juventus na última meia hora em Vigo, com os dois atacantes em campo, Spalletti considera a possibilidade de escalá-los juntos desde o primeiro minuto.

É uma ideia que se torna cada vez mais concreta com o passar das horas: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade juntos em campo desde o primeiro minuto de Juventus-Lazio, no domingo à noite. A presença dos dois atacantes da Juventus em campo, na reta final da partida vencida pela Velha Senhora no campo do Celta Vigo, pela Liga Europa, mudou a cara do time e concretizou a virada. Os dois marcaram e cresceram ao longo da partida.


Woltemade, que havia jogado mal no primeiro tempo, assim como quase todo o time, voltou para o segundo tempo com outra atitude, até marcar, aos 58 minutos, o gol de empate, seu segundo com a camisa da Juve, depois daquele de pênalti contra o NEC, também pela Liga Europa. Depois, a entrada de Kolo Muani aos 64 minutos, no lugar de um apagado Alajbegovic, deu novo impulso ao time e ao próprio Woltemade, que passou a se movimentar ainda melhor e com mais eficiência. Até o gol da vitória, marcado pelo francês aos 92 minutos.


  • O QUE WOLTEMADE ACHA

    Após a partida, Woltemade comentou: "Gosto de jogar com Kolo Muani. Hoje fomos muito bem, e ele marcou pelo segundo jogo consecutivo. Antes da partida, Capello disse a Spalletti que eu e Kolo Muani devemos jogar juntos? Sim, mas não sou o treinador: confio nele. Acho que, se continuarmos marcando gols, isso só vai nos ajudar".


    A ideia não sai da cabeça de Spalletti, independentemente das sugestões de Capello. E os bons 30 minutos finais contra o Celta podem até convencer o técnico da Juventus a escalar os dois como titulares contra a Lazio, no jogo de domingo pela sétima rodada da Serie A. Ainda não é uma certeza, mas é uma opção que Spalletti considera, e veremos o que ele dirá na coletiva de imprensa da véspera.

  • QUEM FICA DE FORA?

    Caso Kolo Muani e Woltemade sejam ambos titulares, quem poderia ficar de fora? Em relação à escalação utilizada em Vigo, Conceicao ou Alajbegovic poderia ir para o banco. E, durante a partida, se fosse necessário substituir Kolo Muani ou Woltemade, Spalletti teria Nico Gonzalez e Boga como opções. Boga treinou com o grupo hoje e pode voltar a ser relacionado após mais de um mês.

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