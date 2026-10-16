É uma ideia que se torna cada vez mais concreta com o passar das horas: Randal Kolo Muani e Nick Woltemade juntos em campo desde o primeiro minuto de Juventus-Lazio, no domingo à noite. A presença dos dois atacantes da Juventus em campo, na reta final da partida vencida pela Velha Senhora no campo do Celta Vigo, pela Liga Europa, mudou a cara do time e concretizou a virada. Os dois marcaram e cresceram ao longo da partida.





Woltemade, que havia jogado mal no primeiro tempo, assim como quase todo o time, voltou para o segundo tempo com outra atitude, até marcar, aos 58 minutos, o gol de empate, seu segundo com a camisa da Juve, depois daquele de pênalti contra o NEC, também pela Liga Europa. Depois, a entrada de Kolo Muani aos 64 minutos, no lugar de um apagado Alajbegovic, deu novo impulso ao time e ao próprio Woltemade, que passou a se movimentar ainda melhor e com mais eficiência. Até o gol da vitória, marcado pelo francês aos 92 minutos.



