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Federico Gatti JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Juventus: Gatti treina separado por causa da pancada sofrida com a invasão de campo do torcedor

Juventus
Campeonato Italiano
F. Gatti

Na Continassa, trabalho à parte também para Milik, Ekhator e Cambiaso

A Juventus voltou a treinar também nesta quarta-feira sob o comando de Luciano Spalletti, mas o técnico da Juventus não pôde contar com todo o grupo. Vários jogadores, de fato, fizeram um trabalho separado.


Entre eles está Federico Gatti. Segundo informa Gianluca Di Marzio, o defensor ainda lida com as consequências da pancada no tornozelo sofrida na última segunda-feira. O defensor havia sido atropelado por um torcedor ao fim do amistoso em família e, por precaução, seguiu com um programa de trabalho personalizado. A situação, no entanto, não causa preocupação especial.

  • Arkadiusz Milik também trabalhou em separado, parado por uma leve lombalgia, assim como Jeff Ekhator. Por fim, Andrea Cambiaso fez atividade diferenciada, lidando com um incômodo no tornozelo. Para o lateral da Juventus, porém, há otimismo: já nesta sexta-feira ele deve voltar a treinar normalmente com o restante do elenco.


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