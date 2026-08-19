A Juventus voltou a treinar também nesta quarta-feira sob o comando de Luciano Spalletti, mas o técnico da Juventus não pôde contar com todo o grupo. Vários jogadores, de fato, fizeram um trabalho separado.





Entre eles está Federico Gatti. Segundo informa Gianluca Di Marzio, o defensor ainda lida com as consequências da pancada no tornozelo sofrida na última segunda-feira. O defensor havia sido atropelado por um torcedor ao fim do amistoso em família e, por precaução, seguiu com um programa de trabalho personalizado. A situação, no entanto, não causa preocupação especial.