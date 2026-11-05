Juventus, Gatti: "Preciso jogar com regularidade"

Sobre sua atuação: "Minhas jogadas de ataque nos contra-ataques? Sim, essa é uma característica que sempre tive. O problema é que preciso estar bem fisicamente, porque, quando você não está no seu melhor e não está lúcido, principalmente na defesa, o erro está sempre à espreita. Preciso entrar em forma, e só posso fazer isso jogando. Preciso disso, só isso. São jogadas que surgem quando você está bem fisicamente. Como eu disse, preciso jogar: você só entra em forma enfrentando o desgaste, partida após partida. Hoje era muito importante vencer para dar sequência à atuação de domingo. Mas, repito, isso já passou: é preciso pensar na última partida do campeonato antes da pausa, porque ela é realmente muito importante".

Sobre Kolo Muani: "É um jogador fortíssimo, com características atléticas que, na minha opinião, às vezes não aproveitamos, porque é um atacante que, quando parte em profundidade, cria dificuldades para qualquer defensor. Eu sou o primeiro a sentir isso: quando atacam o espaço nas minhas costas, fica mais difícil. Às vezes, deveríamos aproveitar mais suas qualidades. Mas, repito, agora é preciso deixar para trás esta partida, que já acabou, e corrigir a situação no campeonato porque, como já disse, estamos muito longe da liderança. Embora ainda faltem várias partidas e tudo possa mudar num instante, é preciso ter regularidade, e foi justamente isso que nos faltou".