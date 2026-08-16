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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Juventus faz nova oferta ao Aston Villa por Dibu Martínez: os valores, a distância é mínima

Juventus
Aston Villa
Parma
E. Martinez
Z. Suzuki

A Juventus está pressionando pela contratação do goleiro argentino, negócio a um passo.

A Juventus está tentando resolver a questão de mercado mais importante que ainda segue em aberto neste verão. Desde a abertura da janela de transferências de verão, Luciano Spalletti pediu ao clube a incorporação ao elenco de um novo goleiro, mais sólido do que Di Gregorio e Perin também no jogo com os pés.

E, depois de semanas de consultas, ideias, perfis propostos e sondados, com muitos negócios que não avançaram, no fim das contas a solução está voltando a se fechar em torno de Emiliano, o Dibu Martínez. E segundo o que foi publicado pelo The Athletic, o negócio com o Aston Villa está muito perto de ser concluído.


  • Aston Villa a um passo de Suzuki

    Desde o fim da janela de transferências, o goleiro argentino comunicou ao Aston Villa que queria mudar de ares e que, havia algum tempo, tinha um acordo com a Juventus.

    Nas últimas horas, o Villa aproveitou o fracasso da operação envolvendo Zion Suzuki entre Parma e Paris Saint-Germain (não houve acordo sobre a gestão nos próximos anos, incluindo um possível empréstimo à Juventus) e apresentou ao clube emiliano uma nova proposta de 30 milhões mais 5 em bônus, que está prestes a ser aceita, e é aí que a Juventus voltou a ter esperança por Dibu.

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  • NOVA OFERTA

    A chegada de Suzuki ao Birmingham, de fato, liberará Martínez, por quem as exigências iniciais de uma oferta de pelo menos 15 milhões de euros caíram nos últimos dias. Segundo o que foi divulgado por David Ornstein, do The Athletic, na manhã de hoje o CEO Carnevali e o diretor esportivo Massara apresentaram uma nova oferta de 7 milhões de euros de parte fixa, mais 3 milhões de euros em bônus, para um total de 10 milhões. O Aston Villa, por sua vez, pede 10 milhões de euros apenas de parte fixa, sem bônus. A distância é mínima, o acordo com o jogador já existe, e o negócio, finalmente, pode ser concluído para a alegria de Spalletti.

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