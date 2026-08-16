A Juventus está tentando resolver a questão de mercado mais importante que ainda segue em aberto neste verão. Desde a abertura da janela de transferências de verão, Luciano Spalletti pediu ao clube a incorporação ao elenco de um novo goleiro, mais sólido do que Di Gregorio e Perin também no jogo com os pés.

E, depois de semanas de consultas, ideias, perfis propostos e sondados, com muitos negócios que não avançaram, no fim das contas a solução está voltando a se fechar em torno de Emiliano, o Dibu Martínez. E segundo o que foi publicado pelo The Athletic, o negócio com o Aston Villa está muito perto de ser concluído.



