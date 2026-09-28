Após o anúncio oficial de seu retorno à Juventus, onde já havia jogado de 2015 a 2017, Norberto Neto falou aos canais oficiais do clube: "Vestir esta camisa novamente tem um sabor especial. Estou feliz por ter voltado e pronto para viver este capítulo juntos".
Juventus, está de volta Neto: "Vestir esta camisa de novo tem um sabor especial"
O COMUNICADO
Relembramos o comunicado com o qual a Juventus anunciou a chegada de Neto, que estava sem clube e vai substituir o lesionado Grabara: "Norberto Neto volta a vestir a camisa da Juventus. O goleiro brasileiro se junta novamente ao clube até 30 de junho de 2027.
Nascido em 1989, Neto já defendeu a Juventus entre 2015 e 2017: duas temporadas em que somou 22 partidas no total, conquistando 2 Scudetti, 2 Copas da Itália e uma Supercopa da Itália.
Após a experiência em Turim, o goleiro brasileiro enriqueceu sua trajetória internacional passando cinco anos na Espanha entre Valencia e Barcelona, três temporadas na Inglaterra com as camisas de Bournemouth e Arsenal, até o retorno na última temporada ao Brasil, no Botafogo.
Bem-vindo de volta à Juventus, Norberto!".
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