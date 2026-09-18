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Juventus Inside Alajbegovic Yildiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: em que Alajbegovic já é mais forte que Yildiz; Spalletti saberá fazê-los jogar juntos?

Juventus
Especiais e Opinião
Opinion
K. Alajbegovic
K. Yildiz

A atuação de Alajbegovic no NEC faz pensar nas semelhanças e diferenças em relação a Yildiz, e em como os dois poderão coexistir

A ampla vitória da Juventus sobre o NEC Nijmegen dá à equipe um respiro, útil para aliviar os efeitos da surpreendente derrota para o Sassuolo. O 5 a 0 sobre os holandeses, uma festa de gols da qual participaram Nico Gonzalez (inclusive com assistência de Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani, naturalmente deve ser visto com cautela. A postura ousada do NEC, e o nível técnico não tão elevado da equipe de Dick Schreuder, aconselham Luciano Spalletti e a Juventus a manter os pés no chão, ainda que levem para casa a boa atitude mostrada ao longo de todos os 90 minutos e, sobretudo, o caminho do gol encontrado por Alajbegovic, Woltemade e, principalmente, Kolo Muani.


Feitas as devidas ressalvas sobre o real peso da vitória na estreia na Europa League, o elemento que mais nos chamou a atenção na partida de ontem à noite, no Allianz Stadium, foi a atuação de Kerim Alajbegović. O bósnio de 18 anos (completará 19 daqui a três dias) teve uma atuação de alto nível, com um gol e algumas jogadas que arrancaram aplausos da torcida da Juventus. E dos comentaristas, como Alessandro Costacurta, na Sky: "Alajbegovic está ficando muito bom e quero destacá-lo: porque, como ouço esse garoto ser subestimado, eu, ao contrário, digo que ele terá um grande futuro". A atuação de Alajbegovic é preciosa porque não é um caso isolado, mas vem depois de outras boas partidas: contra o Sassuolo, foi um dos poucos jogadores da Juventus a merecer aprovação, e também tinha ido bem contra Milan e Parma, depois dos 90 minutos no banco na estreia contra o Frosinone.


  • Alajbegovic e Yildiz

    Contra o Frosinone, quem estava em campo era Kenan Yildiz, que se lesionou justamente naquela partida. Pensando no turco, e pensando no jogo disputado ontem por Alajbegovic, é natural já imaginar como os dois poderão coexistir, quando a camisa 10 voltar a ficar à disposição no início de novembro. A camisa 17, de fato, está encontrando sua posição justamente nas zonas do campo normalmente ocupadas por Yildiz: parte da esquerda e depois se centraliza. Que venham, é claro, esses problemas de abundância, para todos os times e para todos os treinadores: caberá a Spalletti ter o prazer e o dever de encontrar uma solução para fazê-los coexistir.


    Enquanto isso, além das semelhanças entre Yildiz e Alajbegovic em relação à posição em campo, as primeiras atuações do bósnio pela Juventus também estão nos permitindo descobrir as diferenças entre os dois. Em relação a Yildiz, Alajbegovic tem menos força e menos explosão no arranque curto; em relação a Yildiz, Alajbegovic joga mais vezes de cabeça erguida e parece enxergar melhor o jogo em longa distância, como demonstra o precisíssimo passe em profundidade para Nico Gonzalez na jogada do pênalti para a Juventus contra o NEC, um tipo de passe que raramente vimos Yildiz dar, mais propenso a acelerar de cabeça baixa para depois dar assistências a partir da linha de fundo com a bola para trás. Em resumo, os dois têm qualidades parecidas, mas também diferenças evidentes. Com um treinador que saiba fazê-los coexistir, exaltando os aspectos complementares de suas qualidades e suavizando os semelhantes, o futuro da Juventus pode ser promissor.





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