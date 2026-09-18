Juventus: em que Alajbegovic já é mais forte que Yildiz; Spalletti saberá fazê-los jogar juntos?

A ampla vitória da Juventus sobre o NEC Nijmegen dá à equipe um respiro, útil para aliviar os efeitos da surpreendente derrota para o Sassuolo. O 5 a 0 sobre os holandeses, uma festa de gols da qual participaram Nico Gonzalez (inclusive com assistência de Grabara), Alajbegovic, Woltemade, Celik e Kolo Muani, naturalmente deve ser visto com cautela. A postura ousada do NEC, e o nível técnico não tão elevado da equipe de Dick Schreuder, aconselham Luciano Spalletti e a Juventus a manter os pés no chão, ainda que levem para casa a boa atitude mostrada ao longo de todos os 90 minutos e, sobretudo, o caminho do gol encontrado por Alajbegovic, Woltemade e, principalmente, Kolo Muani.





Feitas as devidas ressalvas sobre o real peso da vitória na estreia na Europa League, o elemento que mais nos chamou a atenção na partida de ontem à noite, no Allianz Stadium, foi a atuação de Kerim Alajbegović. O bósnio de 18 anos (completará 19 daqui a três dias) teve uma atuação de alto nível, com um gol e algumas jogadas que arrancaram aplausos da torcida da Juventus. E dos comentaristas, como Alessandro Costacurta, na Sky: "Alajbegovic está ficando muito bom e quero destacá-lo: porque, como ouço esse garoto ser subestimado, eu, ao contrário, digo que ele terá um grande futuro". A atuação de Alajbegovic é preciosa porque não é um caso isolado, mas vem depois de outras boas partidas: contra o Sassuolo, foi um dos poucos jogadores da Juventus a merecer aprovação, e também tinha ido bem contra Milan e Parma, depois dos 90 minutos no banco na estreia contra o Frosinone.



