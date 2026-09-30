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Gianluca Minchiotti
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Juventus, Elkann abre a carteira: duas posições têm prioridade no mercado

Juventus
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R. Kolo Muani
D. Luiz

Com o dinheiro que chegará da Exor, a Juventus também poderá pensar em novas contratações

A Exor está pronta para um novo e importante aumento de capital a ser injetado no balanço da Juventus. A partir do Conselho de Administração de ontem, que ratificou o fechamento do nono balanço seguido no vermelho (66 milhões de euros em 30 de junho de 2026), o Conselho de Administração solicitou e propôs à Assembleia de Acionistas um aumento de capital de até 250 milhões. Desses possíveis 250 milhões de euros, 164 viriam da Exor, se o valor inicial do aumento de capital for confirmado (saberemos no início de novembro).


Nos últimos anos, a Juventus realizou quatro recapitalizações, num montante total de 998 milhões de euros, dos quais 637 foram aportados pela Exor. Se o novo aumento for confirmado, chegar-se-ia a um patrimônio de 800 milhões investidos pela holding da família Agnelli/Elkann no universo da Juventus nos últimos sete anos.



  • PARA ONDE IRÃO OS RECURSOS DO AUMENTO DE CAPITAL?

    Mas quais seriam as prioridades do mercado da Juventus em caso de novo aumento de capital por parte da Exor? Ainda é cedo para dizer, porque as incógnitas ainda são muitas, a começar pela classificação para a Champions League 2027-28 e as consequentes receitas por parte da UEFA: com esse dinheiro, a Juventus pode projetar um tipo de mercado; sem essas receitas, terá de pensar em outro tipo de janela de transferências. Após um ano de ausência, a presença da Juventus na Champions 2027-28 é fundamental para os cofres do clube, e para a competitividade esportiva, mas só em maio saberemos se o time de Luciano Spalletti terá alcançado a classificação ou não. Enquanto isso, os recursos do aumento de capital servirão para pensar em eventuais reforços em janeiro e para poder planejar, ao menos em mínima parte, o mercado do verão de 2027. De qualquer forma, além das contratações, a Juventus, até 30 de junho de 2027, terá de colocar no planejamento a necessidade de fazer uma venda importante.


  • As prioridades são duas

    Feitas essas premissas, não há dúvida de que a maior parte de seus investimentos a Juventus terá de pensar em direcioná-la para o meio-campo e para o centroavante. Apesar do bom início de temporada de Douglas Luiz e dos pequenos sinais positivos mostrados por Kolo Muani nas últimas duas partidas antes da pausa, essas são as duas zonas do campo nas quais a Juventus precisa de reforços de alto nível para dar um salto de qualidade e poder voltar a ser realmente protagonista. Um meio-campista de peso internacional, até porque há a incógnita sobre como Locatelli e Thuram vão se recuperar de suas respectivas lesões graves, e um grande centroavante: esses são os dois reforços sonhados pela Juventus, tanto pela diretoria quanto pelo treinador. Também em outros setores a Juventus tem e terá necessidades, sobretudo no gol (Vicario será contratado em definitivo? Palmisani será comprado?) e nas laterais da defesa, enquanto o setor no qual não há problemas, e onde há até sobra, é o dos pontas.

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