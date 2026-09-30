A Exor está pronta para um novo e importante aumento de capital a ser injetado no balanço da Juventus. A partir do Conselho de Administração de ontem, que ratificou o fechamento do nono balanço seguido no vermelho (66 milhões de euros em 30 de junho de 2026), o Conselho de Administração solicitou e propôs à Assembleia de Acionistas um aumento de capital de até 250 milhões. Desses possíveis 250 milhões de euros, 164 viriam da Exor, se o valor inicial do aumento de capital for confirmado (saberemos no início de novembro).





Nos últimos anos, a Juventus realizou quatro recapitalizações, num montante total de 998 milhões de euros, dos quais 637 foram aportados pela Exor. Se o novo aumento for confirmado, chegar-se-ia a um patrimônio de 800 milhões investidos pela holding da família Agnelli/Elkann no universo da Juventus nos últimos sete anos.







