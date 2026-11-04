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Italy U15 v Spain U15 - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Elimoghale, com contrato recém-renovado, é integrado ao elenco principal

Juventus
D. Elimoghale
Campeonato Italiano

O jogador nascido em 2009 renovou seu contrato ontem até 2029 e hoje treina na Continassa com o time principal.

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Às 11h30, começou na Continassa o treino da Juventus para a partida de amanhã, na casa do AZ Alkmaar, pela quarta rodada da Europa League. Na atividade, Elimoghale, Pagnucco, Merola e Owusu também foram integrados ao elenco principal.

Ontem mesmo, a Juventus havia anunciado a renovação de contrato de Destiny Elimoghale, nascido em 2009. A seguir, o comunicado da Juventus: "A trajetória de Destiny Elimoghale continua na Juventus: o atacante nascido em 2009 assinou uma renovação de contrato que o vinculará ao nosso clube até 30 de junho de 2029".

  • A nota prossegue: "Formado desde criança nas categorias de base da Juventus, vestiu as camisas de todas as categorias, até chegar ao sub-17 e ao sub-20. Elimoghale estreou nesta temporada pela Juventus Next Gen, pela qual somou 10 jogos nestes primeiros meses, entre o campeonato e a Copa Itália da Série C.

    Em 17 de setembro de 2026, veio também a primeira convocação da carreira para a equipe principal, para o confronto contra o NEC, pela primeira rodada da fase de liga da Liga Europa.

    Um jogador talentoso e promissor que continuará sua trajetória de crescimento na Juventus: parabéns, Destiny, nos vemos em campo!".

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