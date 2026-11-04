Às 11h30, começou na Continassa o treino da Juventus para a partida de amanhã, na casa do AZ Alkmaar, pela quarta rodada da Europa League. Na atividade, Elimoghale, Pagnucco, Merola e Owusu também foram integrados ao elenco principal.
Ontem mesmo, a Juventus havia anunciado a renovação de contrato de Destiny Elimoghale, nascido em 2009. A seguir, o comunicado da Juventus: "A trajetória de Destiny Elimoghale continua na Juventus: o atacante nascido em 2009 assinou uma renovação de contrato que o vinculará ao nosso clube até 30 de junho de 2029".