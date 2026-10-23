O empate por 2 a 2 com o Rennes na Liga Europa não agrava a crise da Juventus, mas também não a resolve. Deixando de lado o gol que poderia ter feito o placar chegar a 3 a 2, anulado de forma discutível, e a reação positiva da equipe após sair atrás no placar, o time de Luciano Spalletti também mostrou suas muitas limitações: de atitude, táticas e técnicas. A posição na Liga Europa, de todo modo, é boa: a Juventus está entre os oito primeiros e busca a classificação direta às oitavas de final, sem passar pelos playoffs. Uma situação mais favorável do que a do Campeonato Italiano, em que a Velha Senhora ocupa apenas o oitavo lugar.





Além dos pontos e das posições na tabela, Juventus x Rennes também revelou muita coisa sobre o time, o técnico e os jogadores. Enquanto Luciano Spalletti tenta de tudo do ponto de vista tático, com mudanças frequentes de esquema, inclusive durante as partidas, para encontrar a formação mais adequada aos jogadores que tem à disposição, o jogo de quinta-feira à noite, somado à derrota para a Lazio no Campeonato Italiano, deu muitos sinais sobre o desempenho individual dos atletas.



