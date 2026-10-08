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cm grafica woltemade newcastle 2026 27 2 1 deskGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, dizer adeus a Woltemade em janeiro é complicado: só há duas soluções

Juventus
Newcastle
N. Woltemade

O futuro do atacante da Juventus está em jogo, mas as opções se reduzem a apenas duas.

A Juventus está de olho no mercado para tentar dar a Luciano Spalletti, em janeiro, um centroavante com características diferentes das de Kolo Muani, mas também das de Nick Woltemade. O atacante alemão, que chegou por empréstimo seco do Newcastle no fim da janela de verão, não conseguiu até aqui se firmar nem conquistar um papel convincente na rotação de Luciano Spalletti.

Substituí-lo por outro artilheiro é um plano que a Juventus está avaliando, mas o que complica essa solução é um detalhe que coloca Woltemade diante de uma encruzilhada, já que não poderá avaliar outras opções além de Newcastle e Juventus.

  • Já jogou por duas equipes

    Sim, porque nesta temporada 2026/2027 Woltemade já vestiu duas camisas diferentes por duas equipes distintas. Uma é obviamente a da Juventus, a outra é a do Newcastle.

    Antes de se transferir para Turim, de fato, o jogador de 2002, natural de Bremen, havia entrado em campo como titular na vitória por 3 a 2 na Carabao Cup contra o West Brom e saiu do banco para jogar 19 minutos (dando também uma assistência) na vitória por 2 a 0 contra o Tottenham, pela Premier League.

  • O que diz o regulamento

    Por que esse detalhe é importante? Porque o regulamento para transferências internacionais permite que um jogador mude de clube até 3 vezes ao longo de uma temporada inteira, mas possa entrar em campo apenas por dois deles.

    Em essência, se Woltemade quiser tentar encontrar espaço para jogar longe da Juventus, poderá fazê-lo apenas rumo ao Newcastle. Por outro lado, até poderia optar por ser transferido para um terceiro clube, mas não poderá pisar em campo em partidas oficiais até 30 de junho de 2027.

  • O que a Juventus fará

    Se a Juventus quiser, portanto, interromper antecipadamente em janeiro o empréstimo de Woltemade para incluir um novo jogador no elenco, só poderá fazê-lo se o Newcastle aceitar receber o alemão de volta em seu elenco para jogar. Por outro lado, o jogador poderia se opor para ter a possibilidade de entrar em campo até o fim do ano.

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