Juventus, dizer adeus a Woltemade em janeiro é complicado: só há duas soluções

A Juventus está de olho no mercado para tentar dar a Luciano Spalletti, em janeiro, um centroavante com características diferentes das de Kolo Muani, mas também das de Nick Woltemade. O atacante alemão, que chegou por empréstimo seco do Newcastle no fim da janela de verão, não conseguiu até aqui se firmar nem conquistar um papel convincente na rotação de Luciano Spalletti.

Substituí-lo por outro artilheiro é um plano que a Juventus está avaliando, mas o que complica essa solução é um detalhe que coloca Woltemade diante de uma encruzilhada, já que não poderá avaliar outras opções além de Newcastle e Juventus.