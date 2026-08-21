A negociação entre Palermo e Mattia Perin destrava e agora avança rapidamente. A informação é de Matteo Moretto, segundo quem, durante a noite, teria havido contatos intensos entre o agente do goleiro, Alessandro Lucci, e a Juventus, para reduzir as exigências econômicas do clube.





A Juventus está disposta a liberar Perin em condições vantajosas, também como gesto de reconhecimento em relação a um jogador com quem há uma ligação profunda, escreve Moretto.





Agora Palermo e Juventus estão em contato constante para chegar ao acerto definitivo.