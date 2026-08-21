Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica perin juventus 2025 26Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus destrava a venda de Perin para o Palermo

Juventus
Mercado da bola
M. Perin
Palermo

A negociação para a transferência do goleiro da Juventus para o clube siciliano destrava

A negociação entre Palermo e Mattia Perin destrava e agora avança rapidamente. A informação é de Matteo Moretto, segundo quem, durante a noite, teria havido contatos intensos entre o agente do goleiro, Alessandro Lucci, e a Juventus, para reduzir as exigências econômicas do clube.


A Juventus está disposta a liberar Perin em condições vantajosas, também como gesto de reconhecimento em relação a um jogador com quem há uma ligação profunda, escreve Moretto.


Agora Palermo e Juventus estão em contato constante para chegar ao acerto definitivo.

  • E Di Gregorio?

    Depois, no que diz respeito à situação dos goleiros da Juventus, o nome de Michele Di Gregorio também seguiria em aberto. Caso ele também saia, para ser o reserva de Vicario, a Juventus estaria pensando em Mandas, da Lazio.


    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Frosinone crest
Frosinone
FRC
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie B
Palermo crest
Palermo
PAL
Juve Stabia crest
Juve Stabia
JUV