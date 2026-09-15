Segundo o que foi publicado pelo CaughtOffside, na Inglaterra, Madueke hoje é considerado, de fato, uma opção de reserva na rotação de Mikel Arteta. Nesta temporada, até aqui, ele havia somado apenas 4 aparições nas 6 partidas disputadas pelo Arsenal, para um total de somente 100 minutos, sendo uma delas de apenas um minuto no clássico contra o Chelsea.

No duelo da Copa da Liga contra o Ipswich, Arteta escolheu colocá-lo entre os titulares na ampla rotação promovida, e o inglês deu a resposta ao marcar o gol do 2 a 0.

Para não desvalorizá-lo em excesso, tendo em vista um contrato longo com vencimento em 30 de junho de 2030, o Arsenal pensa em um empréstimo para ser concluído em janeiro para um clube que possa lhe dar sequência em alto nível também na Europa.