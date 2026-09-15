A Juventus, ao longo da próxima janela de transferências de inverno, em janeiro, terá de tentar resolver os diversos problemas que permaneceram sem solução no elenco montado no verão para Luciano Spalletti, mas terá de fazer isso transformando necessidade em virtude do ponto de vista econômico-financeiro.
Sem grandes vendas, será preciso aproveitar as oportunidades que o mercado apresentar em todos os setores e, para tentar resolver o problema ofensivo que o treinador toscano está enfrentando, a Juventus está monitorando um possível excedente de alto nível do Arsenal: Noni Madueke.