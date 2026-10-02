O diretor-executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, foi claro em sua longa participação no Festival dello Sport de Trento: o clube tem dois objetivos estratégicos para o próprio balanço ao longo desta temporada. O primeiro está diretamente ligado aos resultados esportivos, porque sem a classificação para a próxima Champions será um "banho de sangue". O segundo está ligado ao mercado e às regras do fair play financeiro, de modo que vendas terão de ser concluídas.

Para salvar o clube de uma saída ilustre entre os jogadores atualmente no elenco, segundo Carnevali, porém, também pode bastar (além da vaga na Champions) a venda em definitivo, por meio dos resgates já acertados, daqueles jogadores que hoje estão emprestados e longe da Continassa. Mas quem são eles e quanto dinheiro poderiam levar aos cofres da Juventus?



