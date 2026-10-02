Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
David Atletico MadridGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus, David sim, Openda não: quais são os jogadores “resgatáveis” para salvar o caixa

Juventus

As palavras do CEO Carnevali voltaram a apontar o dedo para aqueles jogadores emprestados que poderiam salvar o clube de uma venda importante no próximo verão.

O diretor-executivo da Juventus, Giovanni Carnevali, foi claro em sua longa participação no Festival dello Sport de Trento: o clube tem dois objetivos estratégicos para o próprio balanço ao longo desta temporada. O primeiro está diretamente ligado aos resultados esportivos, porque sem a classificação para a próxima Champions será um "banho de sangue". O segundo está ligado ao mercado e às regras do fair play financeiro, de modo que vendas terão de ser concluídas.

Para salvar o clube de uma saída ilustre entre os jogadores atualmente no elenco, segundo Carnevali, porém, também pode bastar (além da vaga na Champions) a venda em definitivo, por meio dos resgates já acertados, daqueles jogadores que hoje estão emprestados e longe da Continassa. Mas quem são eles e quanto dinheiro poderiam levar aos cofres da Juventus?


  • Openda não, David sim

    Os dois nomes mais importantes seguem sendo, obviamente, os dos dois atacantes contratados há um ano e enviados neste verão para jogar longe da Juventus.

    Lois Openda e Jonathan David, porém, estão em duas situações diferentes, já que o primeiro está emprestado ao Lyon sem opção de compra definida e, portanto, terá um peso de quase 30 milhões no balanço em 30 de junho de 2027, enquanto o cenário é oposto para o canadense, pelo qual o Atlético tem uma opção de compra de 25 milhões de euros.

  • Di Gregorio, Miretti e João Mário

    Depois, há Michele Di Gregorio, por quem o Bournemouth tem uma opção de compra de 12,7 milhões mais 1,5 milhão em bônus, Fabio Miretti, que o Besiktas pode contratar em definitivo por 13 milhões de euros, e também Joao Mario, que foi para a Fiorentina, que poderá mantê-lo pagando 9,5 milhões de euros à Juventus.

  • O caso Adzic

    Entre os jogadores que podem ser sacrificados também pode estar Vasiljie Adzic, que está explodindo em um Sassuolo que tem uma opção de compra fixada em 12 milhões de euros e para o qual a Juventus teria uma recompra por 13,7 milhões.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • 72 milhões

    Se tudo desse certo e, excluindo do cálculo Openda (que não tem um valor prefixado) e a não recompra de Adzic, a Juventus poderia obter com seus excedentes um total de 72,2 milhões de euros. O suficiente para compensar a falta de receitas da Champions de 2026/27.

Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV