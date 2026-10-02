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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus-Cremonese 0 a 1: Spalletti reencontra Cambiaso, no meio-campo. Licina dá assistência e se machuca

Juventus
Cremonese
Campeonato Italiano

Teste amistoso para a Juventus de Spalletti

Teste amistoso hoje para a Juventus de Luciano Spalletti contra a Cremonese na Continassa. Para a ocasião, Spalletti precisa abrir mão dos jogadores de seleções, mas pode contar com um atleta em retorno de lesão: Andrea Cambiaso. Já o novo reforço,Norberto Neto, ainda em fase de recondicionamento físico, não está presente. Entre os jogadores convocados por Spalletti, também há muitos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus. No que diz respeito à Cremonese de Fabio Pecchia, os olhos estão voltados para Adin Licina, nascido em 2007 e pertencente à Juventus e emprestado à Cremonese, que vem se destacando neste início de temporada na Série B e na Copa da Itália. No fim do primeiro tempo, no qual deu uma assistência para o gol, Licina foi ao J|Medical depois de sofrer uma pancada na mão direita durante a partida.


A partida foi decidida por um gol de Bonazzoli no primeiro tempo, com assistência de Licina. Pela Juventus, um pênalti reclamado no primeiro tempo, por um contato suspeito de Luperto em Kolo Muani, e depois, no fim da partida, uma bola na trave (Durmisi) e um travessão (Guerra). Pela Juventus, no segundo tempo, também estiveram em campo, entre outros, Marchisio JR e Montero JR. As boas notícias para Spalletti vêm do retorno de Cambiaso aos gramados (escalado como meio-campista central), enquanto algumas dúvidas surgem em relação a Kolo Muani, que também hoje teve muita dificuldade na área, sem conseguir finalizar no gol em nenhum momento.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLS: 12' Bonazzoli (C)


  • Gols e principais lances

    89' - Um belo chute de pé esquerdo de Ripani, de fora da área, passa perto do ângulo do gol da Cremonese


    85' - Trave dupla para a Juventus. Bola na trave de Durmisi em um chute-cruzamento pela esquerda. Na jogada seguinte, cruzamento da direita de Guerra, com a bola batendo no travessão


    79' - Cobrança de falta de Marchisio para Guerra, antecipado muito bem por Fulignati


    66' - Muitas mudanças também na Juventus: entram Radu, Guerra, Marchisio, Montero e Savio; saem Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly e Gatti.


    58' - Muitas mudanças na Cremonese: saem Baschiotto, Collocolo, Gelsi e Bonazzoli; entram Bignamini, Barros, Djuric e Herzuah.


    34' - Na área da Cremonese, Kolo Muani finta Luperto e cai após um leve contato: o árbitro não marca o pênalti


    27' - Amaradio cruza o chute de direita superando Agazzi, mas a finalização cruzada sai pela linha de fundo.


    13' - Defesa dupla de Pinsoglio, primeiro em chute de Elia e depois em finalização de Barbieri


    12' - Visitantes na frente com Bonazzoli, de pé esquerdo, em assistência de Licina após um contra-ataque dos grigiorossi

  • ESCALAÇÕES OFICIAIS E FICHA TÉCNICA

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    GOLS: 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1): Pinsoglio (66′ Radu); Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi); McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio); Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani); Kolo Muani (66′ Guerra)

    No banco: Mangiapoco, Brancato

    Téc.: Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1): Agazzi (46′ Fulignati); Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti); Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa); Collocolo (58′ Herzuah); Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte); Bonazzoli (58′ Djuric)

    No banco: Festa, Stuckler, Bianchetti

    Téc.: Fabio Pecchia


    ÁRBITRO: Gabriele Restaldo. Assistentes Nicola Di Meo e Umberto Galasso.

    AMARELOS: 92′ Barros (C)

    EXPULSOS: -



  • Os convocados da Juventus

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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