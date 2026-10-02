Teste amistoso hoje para a Juventus de Luciano Spalletti contra a Cremonese na Continassa. Para a ocasião, Spalletti precisa abrir mão dos jogadores de seleções, mas pode contar com um atleta em retorno de lesão: Andrea Cambiaso. Já o novo reforço,Norberto Neto, ainda em fase de recondicionamento físico, não está presente. Entre os jogadores convocados por Spalletti, também há muitos jovens, entre eles dois filhos de ex-jogadores: Davide Marchisio, nascido em 2009, e Alfonso Montero, nascido em 2007, respectivamente filhos de Claudio e Paolo, duas lendas da Juventus. No que diz respeito à Cremonese de Fabio Pecchia, os olhos estão voltados para Adin Licina, nascido em 2007 e pertencente à Juventus e emprestado à Cremonese, que vem se destacando neste início de temporada na Série B e na Copa da Itália. No fim do primeiro tempo, no qual deu uma assistência para o gol, Licina foi ao J|Medical depois de sofrer uma pancada na mão direita durante a partida.





A partida foi decidida por um gol de Bonazzoli no primeiro tempo, com assistência de Licina. Pela Juventus, um pênalti reclamado no primeiro tempo, por um contato suspeito de Luperto em Kolo Muani, e depois, no fim da partida, uma bola na trave (Durmisi) e um travessão (Guerra). Pela Juventus, no segundo tempo, também estiveram em campo, entre outros, Marchisio JR e Montero JR. As boas notícias para Spalletti vêm do retorno de Cambiaso aos gramados (escalado como meio-campista central), enquanto algumas dúvidas surgem em relação a Kolo Muani, que também hoje teve muita dificuldade na área, sem conseguir finalizar no gol em nenhum momento.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

GOLS: 12' Bonazzoli (C)



