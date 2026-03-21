Juventus, convocados: Vlahovic está na lista! A decisão sobre Zhegrova

Dusan Vlahovic foi convocado por Luciano Spalletti para a partida desta noite no Allianz Stadium entre a Juventus e o Sassuolo, jogo válido pela 30ª rodada da Série A e marcado para as 20h45.





Todas as atenções estão voltadas para Dusan Vlahovic, que sentiu algumas dores no treino de ontem e, nesta manhã, passou pelo teste decisivo para saber se poderia ou não ser convocado. O sérvio, nascido em 2000, volta a integrar a lista de convocados da Juventus após mais de 100 dias: ele estava ausente da partida contra o Cagliari, no último dia 29 de novembro.





O camisa 9 da Juventus, cujo contrato expira em 30 de junho e que está no meio de uma negociação muito complicada para a renovação (mas com um olho também em outras possíveis ofertas), volta à disposição de Spalletti, com um balanço na temporada até agora de 17 partidas, 6 gols, 2 assistências e 874 minutos em campo.







