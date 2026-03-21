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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Juventus, convocados: Vlahovic está na lista! A decisão sobre Zhegrova

A lista de convocados da Juventus para a partida desta noite contra o Sassuolo

Dusan Vlahovic foi convocado por Luciano Spalletti para a partida desta noite no Allianz Stadium entre a Juventus e o Sassuolo, jogo válido pela 30ª rodada da Série A e marcado para as 20h45.


Todas as atenções estão voltadas para Dusan Vlahovic, que sentiu algumas dores no treino de ontem e, nesta manhã, passou pelo teste decisivo para saber se poderia ou não ser convocado. O sérvio, nascido em 2000, volta a integrar a lista de convocados da Juventus após mais de 100 dias: ele estava ausente da partida contra o Cagliari, no último dia 29 de novembro.


O camisa 9 da Juventus, cujo contrato expira em 30 de junho e que está no meio de uma negociação muito complicada para a renovação (mas com um olho também em outras possíveis ofertas), volta à disposição de Spalletti, com um balanço na temporada até agora de 17 partidas, 6 gols, 2 assistências e 874 minutos em campo.



  • ZHEGROVA PRESENTE

    Também está presente Edon Zhegrova, que nas últimas horas apresentou fadiga muscular. Zhegrova apresentou um problema físico nas últimas horas: fadiga muscular. Seu estado continua sob estreita observação da equipe médica da Juventus. Após os treinos intensos dos últimos dias, o jogador apresentou sinais de fadiga que exigem muita cautela.


    A equipe médica recomendou cautela para evitar o risco de possíveis lesões, que poderiam resultar em uma pausa mais longa do que o previsto. Luciano Spalletti o incluiu na lista de convocados, mas acompanha a situação com atenção. O objetivo é avaliar se Zhegrova poderá, pelo menos, ficar no banco. A decisão final será tomada pouco antes da partida.


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  • A LISTA DOS CONVOCADOS

    Segue abaixo a lista dos convocados da Juventus para a partida desta noite contra o Sassuolo:


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