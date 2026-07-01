A transferência dos dois jogadores está, portanto, prestes a ser oficializada nas próximas horas. Tudo já foi acertado entre as partes, com a Juventus e o Genoa tendo concluído todos os detalhes burocráticos para dar o sinal verde definitivo às duas transferências. O anúncio oficial da conclusão da negociação é esperado para as próximas horas.





A Juve contrata Jeff Ekhator por 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões, para o Genoa.











