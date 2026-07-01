Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
grafica Ekhator genoaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: contratos de Ekhator já foram assinados; aguarda-se o anúncio oficial

Juventus
Mercado da bola
Genoa
J. Ekhator

Reuniões ontem, documentos assinados durante a noite e agora protocolados na Liga: resta apenas aguardar a confirmação oficial

Para a negociação entre a Juventus e o Genoa envolvendo Jeff Ekhator e David Puczka, falta agora apenas a oficialização. Após os exames médicos realizados na noite de terça-feira e as assinaturas firmadas durante a madrugada, os clubes bianconero e rossoblù concluíram também a última etapa formal com a troca de documentos, que agora, conforme informa Gianluca Di Marzio, estão em fase de registro na Liga.


  • A transferência dos dois jogadores está, portanto, prestes a ser oficializada nas próximas horas. Tudo já foi acertado entre as partes, com a Juventus e o Genoa tendo concluído todos os detalhes burocráticos para dar o sinal verde definitivo às duas transferências. O anúncio oficial da conclusão da negociação é esperado para as próximas horas.


    A Juve contrata Jeff Ekhator por 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões, para o Genoa.




    • Publicidade
Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Juventus crest
Juventus
JUV