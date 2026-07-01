Para a negociação entre a Juventus e o Genoa envolvendo Jeff Ekhator e David Puczka, falta agora apenas a oficialização. Após os exames médicos realizados na noite de terça-feira e as assinaturas firmadas durante a madrugada, os clubes bianconero e rossoblù concluíram também a última etapa formal com a troca de documentos, que agora, conforme informa Gianluca Di Marzio, estão em fase de registro na Liga.
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Juventus: contratos de Ekhator já foram assinados; aguarda-se o anúncio oficial
A transferência dos dois jogadores está, portanto, prestes a ser oficializada nas próximas horas. Tudo já foi acertado entre as partes, com a Juventus e o Genoa tendo concluído todos os detalhes burocráticos para dar o sinal verde definitivo às duas transferências. O anúncio oficial da conclusão da negociação é esperado para as próximas horas.
A Juve contrata Jeff Ekhator por 18 milhões de euros, incluindo bônus (16+2), além do passe de David Puczka, avaliado em 5 milhões, para o Genoa.