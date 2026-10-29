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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: confronto duro entre Carnevali e o elenco, que entra em concentração para enfrentar o Napoli

Juventus
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L. Spalletti

O CEO da Juventus reuniu o elenco na Continassa, com a presença de Spalletti.

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No dia seguinte à derrota para o Genoa, houve na Continassa um duro confronto do diretor-executivo e diretor-geral da Juventus, Giovanni Carnevali, com o elenco, enquanto Luciano Spalletti ouvia o tom da conversa, que o Gazzetta.it define como "direto, para dizer o mínimo": não dá para continuar assim, o momento é inaceitável, mas o grupo de trabalho não será alterado. Em resumo, foram essas as ponderações do clube, transmitidas a quem precisa ouvi-las, e sem demora, segundo a edição online do jornal.

  • A Juventus entrará em concentração a partir de amanhã, no JTC Continassa, sede do clube, de olho no jogo contra o Napoli, no domingo à noite. Carnevali cobrou de Bremer e seus companheiros uma reação imediata, tanto nos resultados quanto na postura durante as partidas. Agora, todos precisam dar as respostas esperadas pelos proprietários, pelo clube e pelos torcedores.

    A partir de amanhã, portanto, todos ficarão concentrados à espera do que acontecerá em campo: o resultado do confronto com o Napoli será decisivo para o futuro de Spalletti no comando da equipe.

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