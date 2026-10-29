A Juventus entrará em concentração a partir de amanhã, no JTC Continassa, sede do clube, de olho no jogo contra o Napoli, no domingo à noite. Carnevali cobrou de Bremer e seus companheiros uma reação imediata, tanto nos resultados quanto na postura durante as partidas. Agora, todos precisam dar as respostas esperadas pelos proprietários, pelo clube e pelos torcedores.

A partir de amanhã, portanto, todos ficarão concentrados à espera do que acontecerá em campo: o resultado do confronto com o Napoli será decisivo para o futuro de Spalletti no comando da equipe.