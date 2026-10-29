No dia seguinte à derrota para o Genoa, houve na Continassa um duro confronto do diretor-executivo e diretor-geral da Juventus, Giovanni Carnevali, com o elenco, enquanto Luciano Spalletti ouvia o tom da conversa, que o Gazzetta.it define como "direto, para dizer o mínimo": não dá para continuar assim, o momento é inaceitável, mas o grupo de trabalho não será alterado. Em resumo, foram essas as ponderações do clube, transmitidas a quem precisa ouvi-las, e sem demora, segundo a edição online do jornal.
Traduzido por
Juventus: confronto duro entre Carnevali e o elenco, que entra em concentração para enfrentar o Napoli
Próximas partidas
A Juventus entrará em concentração a partir de amanhã, no JTC Continassa, sede do clube, de olho no jogo contra o Napoli, no domingo à noite. Carnevali cobrou de Bremer e seus companheiros uma reação imediata, tanto nos resultados quanto na postura durante as partidas. Agora, todos precisam dar as respostas esperadas pelos proprietários, pelo clube e pelos torcedores.
A partir de amanhã, portanto, todos ficarão concentrados à espera do que acontecerá em campo: o resultado do confronto com o Napoli será decisivo para o futuro de Spalletti no comando da equipe.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.