Juventus, comunicado sobre o acordo de conciliação com a UEFA: “Em linha com o que havia sido previsto pelo clube”

Após o comunicado da UEFA, segue-se também a nota da Juventus sobre o acordo de conciliação:





“Turim, 30 de junho de 2026 – A Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” ou a “Empresa”), dando continuidade ao que foi antecipado no Relatório Semestral de 31 de dezembro de 2025, comunica ter definido com a Primeira Câmara do Órgão de Controle Financeiro dos Clubes da UEFA (“UEFA CFCB”) um Acordo de Conciliação – com duração de três anos, até o exercício de 2027/28 – relacionado ao descumprimento da Regra de Receitas do Futebol da UEFA (UEFA Football Earnings Rule) para o triênio 2022/23 a 2024/25. O Acordo de Conciliação, cujas condições estão substancialmente em linha com as previstas pela Sociedade e com as normalmente aplicadas pela UEFA, inclusive no exercício atual, a outros clubes, prevê, em resumo:





- o pagamento de um montante “incondicional” no valor de 6,0 milhões de euros, cujo custo será integralmente contabilizado na demonstração de resultados do exercício de 2025/26;

- o pagamento potencial de montantes adicionais “condicionais”, no valor máximo de 14 milhões de euros, apenas em caso de descumprimento dos parâmetros econômicos definidos com a UEFA para o exercício atual e para os próximos dois exercícios; a Empresa estima – no momento – poder cumprir esses parâmetros com margem adequada e, portanto, não ter que arcar com tais encargos no futuro;

- restrições esportivas padrão, representadas pela necessidade de respeitar certas limitações relativas ao custo total dos jogadores incluídos na chamada Lista A para fins da UEFA, bem como sanções esportivas adicionais em caso de violações significativas dos parâmetros econômicos e esportivos definidos com a UEFA”.



