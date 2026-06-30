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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, comunicado sobre o acordo de conciliação com a UEFA: “Em linha com o que havia sido previsto pelo clube”

Juventus
Campeonato Italiano

O comunicado do clube da Juventus vem na sequência das decisões da UEFA

Após o comunicado da UEFA, segue-se também a nota da Juventus sobre o acordo de conciliação:


“Turim, 30 de junho de 2026 – A Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” ou a “Empresa”), dando continuidade ao que foi antecipado no Relatório Semestral de 31 de dezembro de 2025, comunica ter definido com a Primeira Câmara do Órgão de Controle Financeiro dos Clubes da UEFA (“UEFA CFCB”) um Acordo de Conciliação – com duração de três anos, até o exercício de 2027/28 – relacionado ao descumprimento da Regra de Receitas do Futebol da UEFA (UEFA Football Earnings Rule) para o triênio 2022/23 a 2024/25. O Acordo de Conciliação, cujas condições estão substancialmente em linha com as previstas pela Sociedade e com as normalmente aplicadas pela UEFA, inclusive no exercício atual, a outros clubes, prevê, em resumo:


- o pagamento de um montante “incondicional” no valor de 6,0 milhões de euros, cujo custo será integralmente contabilizado na demonstração de resultados do exercício de 2025/26;

- o pagamento potencial de montantes adicionais “condicionais”, no valor máximo de 14 milhões de euros, apenas em caso de descumprimento dos parâmetros econômicos definidos com a UEFA para o exercício atual e para os próximos dois exercícios; a Empresa estima – no momento – poder cumprir esses parâmetros com margem adequada e, portanto, não ter que arcar com tais encargos no futuro;

- restrições esportivas padrão, representadas pela necessidade de respeitar certas limitações relativas ao custo total dos jogadores incluídos na chamada Lista A para fins da UEFA, bem como sanções esportivas adicionais em caso de violações significativas dos parâmetros econômicos e esportivos definidos com a UEFA”.


  • A nota prossegue: “Os valores pagos pela Sociedade (ou retidos diretamente pela UEFA) não serão considerados como custos relevantes para fins de cumprimento, por parte da Juventus, dos requisitos de estabilidade previstos nos Regulamentos de Licenciamento de Clubes e Sustentabilidade Financeira da UEFA. Caso os parâmetros econômicos sejam cumpridos de forma agregada nos três exercícios 2024/25 – 2026/27, a Sociedade terá a possibilidade de sair antecipadamente do regime previsto no Acordo de Liquidação (a chamada ‘saída antecipada’). Por fim, ressalta-se que a Juventus cumpriu o parâmetro da UEFA relativo ao Squad Cost Ratio com referência à data de 31 de dezembro de 2025, assim como já havia ocorrido na avaliação de 31 de dezembro de 2024”.


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