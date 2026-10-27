Juventus: Comolli queria Balerdi na Juventus

Segundo Tmw, o então diretor-executivo Damien Comolli tinha o zagueiro argentino na mira. O Marselha ainda esperava evitar sanções da Uefa e, naqueles dias, a Roma negociava por Greenwood, que depois foi para o Fenerbahce.

O acordo com o jogador estava encaminhado, mas as vendas que não se concretizaram e a reformulação na direção do clube, promovida pouco depois por vontade de John Elkann, comprometeram as negociações.