Sua atuação com dois gols contra o Napoli ajudou a Roma a manter equilibrada uma partida complicada, que segue alimentando o sonho dos comandados de Gian Piero Gasperini de alcançar o título italiano. No entanto, Leonardo Balerdi poderia ter acompanhado esse confronto de longe, como espectador, em vez de ser protagonista. No início do verão passado, a Juventus esteve muito perto de contratá-lo.
Juventus: Comolli queria Balerdi na Juventus
COMOLLI HAVIA SE MOVIMENTADO
Segundo Tmw, o então diretor-executivo Damien Comolli tinha o zagueiro argentino na mira. O Marselha ainda esperava evitar sanções da Uefa e, naqueles dias, a Roma negociava por Greenwood, que depois foi para o Fenerbahce.
O acordo com o jogador estava encaminhado, mas as vendas que não se concretizaram e a reformulação na direção do clube, promovida pouco depois por vontade de John Elkann, comprometeram as negociações.
FÓRMULA COM A ROMA
No fim da janela de transferências, após ficar preso em Marselha, Balerdi escolheu a Roma para seu futuro.
O clube da Roma chegou a um acordo para a contratação por empréstimo com opção de compra fixada em 16 milhões de euros, que pode se tornar obrigatória se o zagueiro disputar pelo menos 55% das partidas, atuando por pelo menos 45 minutos em cada uma.
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