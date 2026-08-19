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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, caso Koopmeiners: um excedente caro e quase impossível de vender. Mas, se sair, Kessie pode chegar

Juventus
Mercado da bola
T. Koopmeiners

Para Carnevali e Massara, a saída do holandês é complicada: só um empréstimo pode destravar a situação

A aventura de Teun Koopmeiners na Juventus recomeçou de onde havia terminado no fim de maio. Nem mesmo o Mundial conseguiu melhorar o status do jogador nascido em 1998, que pela Holanda foi protagonista de quatro partidas sem brilho contra Japão, Suécia, Tunísia e Marrocos. O único momento de destaque foi o pênalti convertido na disputa por pênaltis nos dezesseis avos de final perdidos para o Marrocos, não o bastante nem para a classificação dos Países Baixos, nem para revalorizar a temporada do meio-campista holandês e nem, sobretudo, para elevar seu perfil no mercado.


De volta a Turim, Koopmeiners recomeçou, portanto, exatamente de onde havia encerrado a temporada 2025-26 com a camisa da Juventus (44 jogos e 2 gols): Koop não é titular no time ideal de Luciano Spalletti e está no mercado, em busca de uma difícil solução como estratégia de saída da Continassa. Partindo da última temporada, fica a sensação de que a Juventus, e em particular Spalletti desde sua chegada a Turim, tentaram realmente de tudo com Koopmeiners, inclusive no que diz respeito à posição em campo. Para evitar fazê-lo jogar de costas para o gol, posição pouco apreciada na qual ele havia se encontrado com frequência excessiva no ano passado, em especial com Thiago Motta no comando na temporada 2024-25 (44 jogos e 5 gols), Spalletti recuou sua posição, ampliando ao mesmo tempo seu raio de ação.



  • Oficialmente, um reserva

    Koopmeiners foi, portanto, escalado tanto como defensor (pelo lado na defesa de três, ou como lateral-esquerdo ou zagueiro pela esquerda na defesa de quatro), quanto como meio-campista central, com resultados decepcionantes em ambas as funções. Durante a temporada passada, o papel e a função do holandês ficaram definidos de forma definitiva: reserva de luxo. Um quebra-galho de 54,7 milhões em direitos econômicos (61 se incluirmos também os bônus). Se Bremer não estava, Kelly jogava pelo centro e Koop pela esquerda. Se faltava um entre Locatelli e Thuram, Koop podia jogar no meio-campo. Na prática, um reserva. E, na prática, a admissão do fracasso de uma das operações de mercado mais caras da história da Juventus. Uma tendência confirmada também pelos amistosos disputados pela Juventus nesta pré-temporada: Koopmeiners não é titular e joga, quando há necessidade, no meio-campo ou na defesa. E, sobretudo, está no mercado.


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  • Os valores por transferência e salário

    Na Juventus 2026-27, Koopmeiners está destinado a ser novamente reserva. Uma reserva que Giovanni Carnevali e Frederic Massara, porém, precisam tentar vender. Para conseguir vender Koopmeiners nesta janela de transferências, que já se encaminha para o fim, a Juve quer uma transferência em definitivo ou um empréstimo com obrigação de compra. E não pode se dar ao luxo de registrar uma minusvalia: como consta no comunicado oficial, o holandês em 2024 foi adquirido "por um valor de € 51,3 milhões, pagáveis em quatro exercícios, além de encargos acessórios de € 3,4 milhões". Considerando que o ex-AZ Alkmaar assinou contrato até 30 de junho de 2029, o valor no balanço para a Juventus é de 10,9 milhões de euros por ano. Traduzindo, serão necessários 32,9 milhões para evitar uma minusvalia. Um valor que, hoje, é muito difícil imaginar que alguém possa gastar, apesar de tanto em janeiro quanto durante o verão ter havido algum tímido interesse da Turquia e da Arábia Saudita. Nos primeiros movimentos desta janela, a Juventus tentou incluir Koopmeiners na investida feita com a Roma por Mile Svilar, ataque que a Roma rejeitou. Depois, falou-se em uma possível inclusão na negociação que levou Jhon Lucumì do Bologna para a Juventus. Mas também ali não houve nada de concreto. O que freia os eventuais compradores, além do custo do passe, é também o salário de 4,5 milhões. Na prática, apenas a escolha da Juventus de ceder Koopmeiners por empréstimo, e não em definitivo, poderia destravar o mercado de saída do camisa 8 holandês.


  • Um excedente que pode abrir espaço para Kessié

    Na prática, hoje, Koopmeiners representa um dos casos mais espinhosos a serem resolvidos nas últimas semanas da janela de transferências para o CEO Giovanni Carnevali e para Massara e Ottolini. O ex-Atalanta é, na prática, um excedente com um peso no balanço ainda considerável e para o qual parece complicadíssimo encontrar uma solução. Sua venda, porém, seria fundamental para completar o meio-campo, talvez com a contratação de Franck Kessie sem custos de transferência.





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