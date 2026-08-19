Juventus, caso Koopmeiners: um excedente caro e quase impossível de vender. Mas, se sair, Kessie pode chegar

A aventura de Teun Koopmeiners na Juventus recomeçou de onde havia terminado no fim de maio. Nem mesmo o Mundial conseguiu melhorar o status do jogador nascido em 1998, que pela Holanda foi protagonista de quatro partidas sem brilho contra Japão, Suécia, Tunísia e Marrocos. O único momento de destaque foi o pênalti convertido na disputa por pênaltis nos dezesseis avos de final perdidos para o Marrocos, não o bastante nem para a classificação dos Países Baixos, nem para revalorizar a temporada do meio-campista holandês e nem, sobretudo, para elevar seu perfil no mercado.





De volta a Turim, Koopmeiners recomeçou, portanto, exatamente de onde havia encerrado a temporada 2025-26 com a camisa da Juventus (44 jogos e 2 gols): Koop não é titular no time ideal de Luciano Spalletti e está no mercado, em busca de uma difícil solução como estratégia de saída da Continassa. Partindo da última temporada, fica a sensação de que a Juventus, e em particular Spalletti desde sua chegada a Turim, tentaram realmente de tudo com Koopmeiners, inclusive no que diz respeito à posição em campo. Para evitar fazê-lo jogar de costas para o gol, posição pouco apreciada na qual ele havia se encontrado com frequência excessiva no ano passado, em especial com Thiago Motta no comando na temporada 2024-25 (44 jogos e 5 gols), Spalletti recuou sua posição, ampliando ao mesmo tempo seu raio de ação.







