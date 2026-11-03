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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Carnevali: "Outro Cristiano Ronaldo? Vamos contratar quem pudermos"

Juventus
Campeonato Italiano
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O CEO da Juventus fala durante a assembleia de acionistas de hoje

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Giovanni Carnevali, diretor-executivo da Juventus, também falou sobre o mercado de transferências e o planejamento durante a Assembleia de Acionistas da Juventus realizada hoje: "É preciso planejar, trabalhar com os jovens e valorizar a identidade italiana. Temos potencial, e o projeto engloba o time principal, a Next Gen e as categorias de base. Vamos contratar um vencedor da Bola de Ouro (em resposta a uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo, nota da redação)? Vamos contratar quem pudermos", segundo o Sportmediaset. "Não critico quem veio antes de mim, erros acontecem. Prometo empenho e seriedade. Os torcedores nos ajudam nos momentos difíceis, e devemos respeitá-los".

Carnevali acrescentou: "Conhecemos as dificuldades. Temos um acordo com a Uefa que não nos permite fazer o que gostaríamos, mas vamos nos empenhar para fazer da Juve um grande clube".

  • Juve, Carnevali: "Outro Cristiano Ronaldo? Vamos contratar quem pudermos"

    Por fim, sobre Luciano Spalletti: "Spalletti é o técnico da Juventus e nós o apoiamos".

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