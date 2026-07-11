Juventus: Carnevali e Spalletti firmam acordo para superar os desastres de Comolli e Giuntoli

A chegada precipitada de Carnevali e Massara, as restrições orçamentárias e os muitos — muitos mesmo — jogadores que a Juve precisa tentar colocar no mercado (e, para resolver a situação de alguns deles, será necessária uma verdadeira façanha) têm como consequência inevitável que a Velha Senhora precise contar cada euro antes de poder fazer uma contratação. E esse é um dos legados da gestão desastrosa, primeiro de Giuntoli e depois de Comolli, dois dirigentes que gastaram quantias absurdas em jogadores que tiveram um desempenho medíocre. A consequência é que Carnevali precisa trabalhar, com paciência, pensando no futuro, enquanto Spalletti, assim como os torcedores, sonha com tudo e já: o compromisso, para o bem da Juventus, é indispensável.





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