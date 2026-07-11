A dois dias da concentração pré-temporada, marcada para segunda-feira, dia 13, o mercado de transferências da Juventus ainda está em alta, altíssima. Pelo menos no que diz respeito aos jogadores, pois, no âmbito da diretoria, houve muitas mudanças. Em poucas semanas, a Juve mudou de idioma, passando do francês de Damien Comolli e François Modesto para o italiano de Giovanni Carnevali e Frederic Massara, que completam uma equipe administrativa totalmente italiana ao lado de Giorgio Chiellini e Marco Ottolini. O clube, na pessoa de John Elkann, realizou mais uma grande reviravolta dos últimos anos, o que, inevitavelmente, exige um longo prazo para dar forma (e resultados) aos planos.
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Juventus: Carnevali e Spalletti firmam acordo para superar os desastres de Comolli e Giuntoli
Hoje, na Juventus, é como se houvesse duas almas e duas visões: de um lado, Carnevali, que acabou de chegar e, por força das circunstâncias, trabalha pelo futuro do clube. Do outro, está Luciano Spalletti, que, por sua vez, quer vencer imediatamente e, durante meses, sonhou em montar um time pronto para competir pelo Scudetto desde o início. Então, em parte por culpa dele e da equipe devido à não classificação para a Liga dos Campeões, os sonhos de um time composto por Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski tiveram que se ajustar à realidade — uma realidade que encontra expressão formal no Acordo de Conciliação com a UEFA e nas consequentes e inerentes exigências orçamentárias.
É necessário, portanto, um compromisso histórico na Continassa entre as duas visões, um entendimento que Carnevali e Spalletti certamente alcançarão, graças à sua vasta experiência e à confiança mútua consolidada com a chegada de Massara, que o técnico toscano aprecia e acolhe. Portanto, não haverá apenas jovens como Ekhator, até agora a única contratação oficial da Juventus: a diretoria tentará atender às expectativas de Spalletti também no que diz respeito à experiência. Por sua vez, o técnico terá que ter mais paciência do que havia previsto: a Juve que ele treinará na pré-temporada pode estar muito distante daquela que veremos a partir de 1º de setembro.
A chegada precipitada de Carnevali e Massara, as restrições orçamentárias e os muitos — muitos mesmo — jogadores que a Juve precisa tentar colocar no mercado (e, para resolver a situação de alguns deles, será necessária uma verdadeira façanha) têm como consequência inevitável que a Velha Senhora precise contar cada euro antes de poder fazer uma contratação. E esse é um dos legados da gestão desastrosa, primeiro de Giuntoli e depois de Comolli, dois dirigentes que gastaram quantias absurdas em jogadores que tiveram um desempenho medíocre. A consequência é que Carnevali precisa trabalhar, com paciência, pensando no futuro, enquanto Spalletti, assim como os torcedores, sonha com tudo e já: o compromisso, para o bem da Juventus, é indispensável.
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