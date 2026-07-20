Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
CM grafica Goretzka 16 9Getty Images

Traduzido por

Juventus: Carnevali e Massara conversam com os agentes de Goretzka: veja a proposta do ex-meio-campista do Bayern de Munique

Juventus

Juventus: Carnevali e Massara avaliam o mercado de jogadores sem contrato: Goretzka se junta a Kessie

A Juventus tem um plano claro: reforçar o meio-campo com um jogador de grande experiência internacional. Um líder que saiba assumir suas responsabilidades dentro e fora de campo. A “Vecchia Signora” já havia pensado em Kessie em janeiro: as negociações não haviam chegado a um acordo financeiro, mas hoje a situação é diferente, pois o meio-campista da Costa do Marfim, livre de compromissos contratuais após encerrar sua passagem pelo Al-Ahli, colocou em espera as outras propostas recebidas da Arábia Saudita para dar prioridade absoluta ao clube bianconero. A proposta é de um contrato de três anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada; Massara está ganhando tempo porque também está avaliando outros candidatos. Um deles, sem dúvida, é Leon Goretzka, outro jogador sem contrato de alto nível.

  • O PEDIDO DE GORETZKA

    Após longas negociações com o Milan, Leon Goretzka ainda está em busca de um novo desafio profissional, após encerrar sua passagem pelo Bayern de Munique. A Juventus retomou os contatos com a agência Roof, que representa o experiente meio-campista alemão, apresentando uma proposta significativa: o clube prevê um salário anual líquido de 7 milhões de euros e um bônus de assinatura de 10 milhões de euros.

    • Publicidade

  • APROVAÇÃO CONFIRMADA

    Kessie, devido às suas características físicas e ao conhecimento que tem do nosso campeonato, parece estar bem à frente nas preferências em relação ao gigante alemão, que, no entanto, não deve ser descartado da lista, tendo em vista os contatos recentes. Há mais um detalhe: Goretzka gostaria de jogar novamente na Liga dos Campeões na próxima temporada, mas a Juventus continua sendo um destino muito atraente, mesmo sem a possibilidade de participar da principal competição internacional.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Standard Liege crest
Standard Liege
STL
Juventus crest
Juventus
JUV