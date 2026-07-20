Juventus: Carnevali e Massara conversam com os agentes de Goretzka: veja a proposta do ex-meio-campista do Bayern de Munique

A Juventus tem um plano claro: reforçar o meio-campo com um jogador de grande experiência internacional. Um líder que saiba assumir suas responsabilidades dentro e fora de campo. A “Vecchia Signora” já havia pensado em Kessie em janeiro: as negociações não haviam chegado a um acordo financeiro, mas hoje a situação é diferente, pois o meio-campista da Costa do Marfim, livre de compromissos contratuais após encerrar sua passagem pelo Al-Ahli, colocou em espera as outras propostas recebidas da Arábia Saudita para dar prioridade absoluta ao clube bianconero. A proposta é de um contrato de três anos no valor de 5 milhões de euros líquidos por temporada; Massara está ganhando tempo porque também está avaliando outros candidatos. Um deles, sem dúvida, é Leon Goretzka, outro jogador sem contrato de alto nível.