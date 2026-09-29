Juventus, Cambiaso treina com o grupo. E tem também Marchisio Junior!

A Juventus retomou a preparação na Continassa, de olho na volta do campeonato, que verá a Juventus enfrentar o Cagliari no domingo, 11 de outubro. Entre os homens à disposição de Luciano Spalletti não havia os jogadores que ainda estão comprometidos com suas respectivas seleções. Estiveram presentes, porém, todos os outros, inclusive o novo reforço Neto. Entre os jogadores que voltam de lesão, boas notícias em especial para Andrea Cambiaso, que treinou com o grupo e parece já estar recuperado. Problemas, porém, para Augusto Owusu, que segundo o que relata Sportmediaset sofreu uma lesão no reto femoral e deverá ficar fora por duas a três semanas.

Na sexta-feira, a Juventus enfrentará a Cremonese em amistoso na Continassa.



