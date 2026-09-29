Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica cambiaso
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, Cambiaso treina com o grupo. E tem também Marchisio Junior!

Juventus
A. Cambiaso
Campeonato Italiano

Treino na Continassa para a equipe de Luciano Spalletti

A Juventus retomou a preparação na Continassa, de olho na volta do campeonato, que verá a Juventus enfrentar o Cagliari no domingo, 11 de outubro. Entre os homens à disposição de Luciano Spalletti não havia os jogadores que ainda estão comprometidos com suas respectivas seleções. Estiveram presentes, porém, todos os outros, inclusive o novo reforço Neto. Entre os jogadores que voltam de lesão, boas notícias em especial para Andrea Cambiaso, que treinou com o grupo e parece já estar recuperado. Problemas, porém, para Augusto Owusu, que segundo o que relata Sportmediaset sofreu uma lesão no reto femoral e deverá ficar fora por duas a três semanas.

Na sexta-feira, a Juventus enfrentará a Cremonese em amistoso na Continassa.


  • ATÉ MARCHISIO JR

    Entre os jogadores das categorias de base que treinaram com o time principal, também estava presente Davide Marchisio, de 17 anos, filho do ex-meio-campista da Juventus Claudio Marchisio. No site da Juventus, entre as fotos do treino de hoje, a dele também se destaca.


    Vale lembrar que, recentemente, Marchisio Júnior assinou seu primeiro contrato profissional, no auge de seu processo de desenvolvimento nas categorias de base da Juventus. Davide assinou seu primeiro contrato por três anos, até 2028. Nascido em 31 de agosto de 2009, no início desta temporada ele marcou um gol histórico: o primeiro da recém-criada equipe que participa pela primeira vez do campeonato sub-18.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Campeonato Italiano
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV