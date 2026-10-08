Juventus, Cabal volta ao grupo

A Juventus segue a preparação para o duelo contra o Cagliari, marcado para a noite de domingo. Na Continassa, todos os jogadores que estavam com suas seleções retornaram, incluindo Nico Gonzalez, que, após a longa viagem, fez um trabalho de recuperação.





Boas notícias em relação a Cabal: segundo informa o TuttoJuve.com, o colombiano trabalhou com os companheiros, um sinal positivo em seu processo de recuperação. A comissão técnica da Juventus, porém, seguirá administrando a situação com cautela. Kerim Alajbegovic também trabalhou com o grupo, enquanto Nico Gonzalez, de volta após o compromisso com sua seleção, fez um treinamento personalizado.