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Ao VivoIngressos
Licina CremoneseGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Brighton e RB Leipzig querem Licina

Juventus
Cremonese
A. Licina
Brighton
Leipzig
Mercado da bola
Bayern de Munique

Adin Licina é, sem dúvida, um dos poucos pontos positivos da péssima fase que a Cremonese atravessa no campeonato. A Cremonese não vence desde a estreia contra o Padova, quando o talento nascido em 2007 marcou um gol e deu uma assistência, e caiu para a zona de rebaixamento.

O meia-atacante que pertence à Juventus, porém, continua chamando a atenção de muitos clubes, que marcam presença constante nas arquibancadas dos jogos da Cremonese. E quanto mais cresce o número de clubes interessados, mais aumentam as dúvidas da Juventus sobre o futuro do jogador.

  • Brighton e Leipzig na fila

    O meia-atacante alemão de origem montenegrina entrou na mira de dois clubes estrangeiros que apostam bastante nos jovens, Brighton e RB Leipzig.

    Segundo a Sky Sport, ambos os clubes já se movimentaram de olho na janela de transferências de janeiro e seguem acompanhando o jogador também de perto, nos jogos.

  • O QUE A JUVENTUS FAZ?

    E a Juventus? Licina está emprestado à Cremonese até o fim da temporada, sem opção de compra, mas, com as contas já sob pressão e a necessidade de respeitar limites importantes até o fim da temporada, como o clube vai agir se chegar uma proposta oficial pelo jogador?

    Esperar e apostar nele ou ouvir a proposta e obter um bom lucro com a venda? Afinal, não se pode esquecer que Licina chegou a Turim sem custos de transferência após deixar o Bayern de Munique em fevereiro de 2026.

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