Juventus: Brighton e RB Leipzig querem Licina

Adin Licina é, sem dúvida, um dos poucos pontos positivos da péssima fase que a Cremonese atravessa no campeonato. A Cremonese não vence desde a estreia contra o Padova, quando o talento nascido em 2007 marcou um gol e deu uma assistência, e caiu para a zona de rebaixamento.

O meia-atacante que pertence à Juventus, porém, continua chamando a atenção de muitos clubes, que marcam presença constante nas arquibancadas dos jogos da Cremonese. E quanto mais cresce o número de clubes interessados, mais aumentam as dúvidas da Juventus sobre o futuro do jogador.