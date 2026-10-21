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Grafica Calciomercato Bremer Juve 2026 esulta 16 9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Bremer pode sair em janeiro; Bayer Leverkusen está interessado

Juventus
Mercado da bola
G. Bremer

Para o defensor brasileiro, no centro das polêmicas por suas declarações após a partida contra a Lazio, a janela de transferências de inverno promete ser muito agitada.

O futuro de Gleison Bremer na Juventus pode se tornar um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências de inverno. Segundo a Gazzetta dello Sport, o Bayer Leverkusen tem interesse no zagueiro brasileiro e busca reforços imediatos para a defesa.


Depois de recusar as investidas do Galatasaray no verão, o zagueiro brasileiro pode considerar uma nova experiência, com o objetivo de jogar imediatamente a Champions League e consolidar seu lugar na seleção brasileira. Bremer, nascido em 1997, tem contrato com a Juventus até 2029 e recebe 6 milhões por temporada (5 milhões mais 1 milhão em bônus), o terceiro maior salário do elenco, atrás de Yildiz e Kolo Muani.


Vale lembrar que, no início do verão, suas declarações chamaram a atenção: Bremer disse querer um clube pronto para vencer imediatamente e colocou em dúvida se a Juventus era esse clube ("Tenho 29 anos, quero vencer, não posso mais esperar").

  • A Juventus também teria motivos para considerar uma possível venda: Bremer é uma referência na defesa, mas seu salário elevado e seu valor de mercado poderiam favorecer uma negociação diante de uma oferta adequada. O que torna esse cenário ainda mais interessante é a recente troca de empresário do jogador, possível sinal de uma nova fase na gestão de sua carreira.


    Além disso, as polêmicas provocadas pelas palavras de Bremer após Juventus-Lazio 0-3, dirigidas aos companheiros de equipe ("Há quem se esconda e quem tenha medo das primeiras vaias"),que não agradaram nem a Spalletti, nem ao clube, nem ao vestiário, são mais um elemento que reforça a hipótese de uma saída em breve.

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