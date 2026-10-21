Juventus: Bremer pode sair em janeiro; Bayer Leverkusen está interessado

O futuro de Gleison Bremer na Juventus pode se tornar um dos assuntos mais quentes do mercado de transferências de inverno. Segundo a Gazzetta dello Sport, o Bayer Leverkusen tem interesse no zagueiro brasileiro e busca reforços imediatos para a defesa.





Depois de recusar as investidas do Galatasaray no verão, o zagueiro brasileiro pode considerar uma nova experiência, com o objetivo de jogar imediatamente a Champions League e consolidar seu lugar na seleção brasileira. Bremer, nascido em 1997, tem contrato com a Juventus até 2029 e recebe 6 milhões por temporada (5 milhões mais 1 milhão em bônus), o terceiro maior salário do elenco, atrás de Yildiz e Kolo Muani.





Vale lembrar que, no início do verão, suas declarações chamaram a atenção: Bremer disse querer um clube pronto para vencer imediatamente e colocou em dúvida se a Juventus era esse clube ("Tenho 29 anos, quero vencer, não posso mais esperar").