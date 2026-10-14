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Boga JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: Boga treina com o grupo. Celik treina à parte, e Spalletti conversa com ele

Juventus
Celta de Vigo x Juventus
Celta de Vigo
Liga Europa

Treino da Juventus na Continassa antes da viagem para Vigo

Treino pela manhã para a Juventus na Continassa, de olho na partida de amanhã, na Espanha, no campo do Celta de Vigo, pela segunda rodada da fase de liga da Liga Europa. A Juventus viajará à tarde para a Galícia, e Luciano Spalletti concederá entrevista coletiva pré-jogo às 18h50.


Com Marco Ottolini e Frederic Massara à beira do campo, a equipe treinou no fim da manhã no centro esportivo da Juventus. Depois de começar os trabalhos separado dos demais, Jeremie Boga se juntou ao grupo. Vale lembrar que, em 8 de setembro, o atacante da Juventus recebeu o diagnóstico de uma lesão de grau moderado no bíceps femoral.

  • Já o turco Zeki Celik fez trabalho à parte. Durante o treino, Spalletti se aproximou do lateral e começou a conversar com ele, orientando seu trabalho individualizado.

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