Treino pela manhã para a Juventus na Continassa, de olho na partida de amanhã, na Espanha, no campo do Celta de Vigo, pela segunda rodada da fase de liga da Liga Europa. A Juventus viajará à tarde para a Galícia, e Luciano Spalletti concederá entrevista coletiva pré-jogo às 18h50.





Com Marco Ottolini e Frederic Massara à beira do campo, a equipe treinou no fim da manhã no centro esportivo da Juventus. Depois de começar os trabalhos separado dos demais, Jeremie Boga se juntou ao grupo. Vale lembrar que, em 8 de setembro, o atacante da Juventus recebeu o diagnóstico de uma lesão de grau moderado no bíceps femoral.