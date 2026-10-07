Alívio na Juventus nesta manhã na Continassa. As boas notícias vêm de Kerim Alajbegovic, que na partida de sua Bósnia contra a Suécia, depois de marcar, foi substituído por incômodos na coxa direita, para depois ficar fora do jogo contra a Polônia. Hoje, o camisa 17 da Juventus fez um treino separado e já amanhã pode voltar ao grupo, de olho no jogo de domingo à noite, no campo do Cagliari, pela sexta rodada da Serie A. Nos últimos dias, foi o técnico da Bósnia, Barbarez, quem tranquilizou: "Apenas cãibras, mas ele não queria deixar o campo". Os exames haviam descartado lesões, como foi confirmado hoje com o treino separado.
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Juventus, boas notícias para Alajbegovic. Ausentes Nico Gonzalez, Lucumí e Conceicao
Conceição está chegando
Luciano Spalletti, à parte os lesionados de longa data, não teve à disposição Nico González e Jhon Lucumí, que ainda precisam retornar dos compromissos com suas respectivas seleções. Francisco Conceição também esteve ausente, por um atraso nos voos devido ao mau tempo. O português se reapresentará à Juventus na tarde de hoje.
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