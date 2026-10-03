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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Juventus: Bernasconi também está na lista para reforçar a lateral

Juventus
Atalanta
L. Bernasconi

A alternativa italiana para o reforço pela faixa que está nos planos da Juventus.

A pausa para as seleções não é apenas um obstáculo para clubes e diretorias, que veem muitos jogadores serem tirados de seus times e levados para longe de seus treinadores. As muitas partidas internacionais e o período de pausa dos compromissos em campo servem, de fato, para os clubes também olharem para o futuro e se concentrarem em como tentar reforçar seu elenco para a próxima janela de transferências de janeiro.

A Juventus de Luciano Spalletti está há tempos em busca de um lateral-esquerdo, ou de qualquer forma de um jogador de lado, que possa completar um setor em que Zeki Celik, Pierre Kalulu e o curinga Andrea Cambiaso, de volta, (testado por Spalletti no meio-campo) precisam de ao menos outra alternativa. E entre os nomes viáveis está também o de Lorenzo Bernasconi, da Atalanta.


  • IDEIA BERNASCONI

    Segundo o que foi publicado pelo Tuttosport, entre os muitos nomes que o diretor esportivo Ricky Massara está avaliando para a lateral também está o do lateral de 2003 da Atalanta.

    Um perfil, o de Bernasconi, que a Juventus conhece muito bem e que não é um nome novo no mercado, já que no verão uma investida junto aos bergamascos do ex-Cristiano Giuntoli já havia sido tentada. A Atalanta decidiu então apostar no jogador formado em suas categorias de base, amarrando-o com um novo contrato, mas seu desempenho segue atraindo a atenção de grandes clubes como a Juventus.

  • Intocável

    Apesar do novo status contratual, Bernasconi tem encontrado espaço de forma alternada, com Maurizio Sarri o deixando no banco contra Bologna e Roma e o utilizando apenas saindo do banco contra Cagliari e Hapoel Tel Aviv, na decisiva partida de volta das preliminares da Conference League. Na prática, hoje ele não é intocável como poderia parecer ao longo do verão.

    Bernasconi, além disso, explodiu em uma função diferente, mais como ala pela direita do meio-campo do que como lateral puro em uma linha de quatro, como Sarri entende a função. Para a Juventus, porém, sua versatilidade representa um grande trunfo, já que Spalletti ainda não identificou um sistema de jogo definitivo sobre o qual construir a segunda parte da temporada. Além disso, Bernasconi também bate muito bem escanteios e faltas laterais, fator que não deve ser subestimado na Juventus.

  • ALTERNATIVA

    Tudo, como costuma acontecer e seguirá acontecendo nestes meses na Juventus, também e sobretudo passará pelo formato de uma eventual operação e pelo custo seguinte. Também por isso, no caderno de Massara não pode haver apenas um alvo principal. A Juventus, de fato, segue monitorando diversas soluções para a lateral esquerda, com o objetivo de identificar um jogador capaz de garantir mais profundidade ao elenco com custos o mais contidos possível.

    Entre os nomes que já surgiram está o de Emerson Palmieri, de saída do Marselha e considerado uma possível oportunidade para janeiro. Entre os italianos, Udogie agrada, mas o preço não facilita o negócio. Atenção também a Tyrick Mitchell, lateral do Crystal Palace já observado pela diretoria da Juventus e, sobretudo, a Rayan Aït-Nouri, do Manchester City, por quem a Juventus retomou os contatos nas últimas semanas, avaliando também a possibilidade de um empréstimo já em janeiro. O caos societário e as possíveis sanções, além disso, podem favorecer justamente esse caminho.

    Muitos nomes, um único objetivo: dar a Spalletti a contratação para a lateral que escapou no verão e completar seu elenco.

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