A pausa para as seleções não é apenas um obstáculo para clubes e diretorias, que veem muitos jogadores serem tirados de seus times e levados para longe de seus treinadores. As muitas partidas internacionais e o período de pausa dos compromissos em campo servem, de fato, para os clubes também olharem para o futuro e se concentrarem em como tentar reforçar seu elenco para a próxima janela de transferências de janeiro.

A Juventus de Luciano Spalletti está há tempos em busca de um lateral-esquerdo, ou de qualquer forma de um jogador de lado, que possa completar um setor em que Zeki Celik, Pierre Kalulu e o curinga Andrea Cambiaso, de volta, (testado por Spalletti no meio-campo) precisam de ao menos outra alternativa. E entre os nomes viáveis está também o de Lorenzo Bernasconi, da Atalanta.



