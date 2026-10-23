Juventus bate recorde de lesões: 16 jogadores no departamento médico; veja a lista e as causas

Para piorar a situação da Juventus, Zeki Celik e Nico Gonzalez se lesionaram e se tornaram os dois nomes mais recentes de uma lista muito longa. Os exames realizados no J|medical apontaram uma lesão de baixo grau no bíceps femoral esquerdo de Celik e uma lesão de baixo grau no músculo sóleo direito de Nico Gonzalez. Ainda estamos no fim de outubro, com mais de sete meses de temporada pela frente, mas o departamento médico da Juventus já recebeu nada menos que 16 jogadores por diferentes motivos. A lista vai de lesões muito graves, como as de Kamil Grabara e Manuel Locatelli, a simples quadros de fadiga, como os de McKennie e Sarr, com uma ampla variedade de casos e graus de gravidade entre os dois extremos.



