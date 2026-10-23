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Yildiz JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus bate recorde de lesões: 16 jogadores no departamento médico; veja a lista e as causas

Juventus
Campeonato Italiano
N. Gonzalez
M. Celik

Para piorar a situação da Juventus, mais duas baixas em um início de temporada complicadíssimo.

Para piorar a situação da Juventus, Zeki Celik e Nico Gonzalez se lesionaram e se tornaram os dois nomes mais recentes de uma lista muito longa. Os exames realizados no J|medical apontaram uma lesão de baixo grau no bíceps femoral esquerdo de Celik e uma lesão de baixo grau no músculo sóleo direito de Nico Gonzalez. Ainda estamos no fim de outubro, com mais de sete meses de temporada pela frente, mas o departamento médico da Juventus já recebeu nada menos que 16 jogadores por diferentes motivos. A lista vai de lesões muito graves, como as de Kamil Grabara e Manuel Locatelli, a simples quadros de fadiga, como os de McKennie e Sarr, com uma ampla variedade de casos e graus de gravidade entre os dois extremos.


  • AS CAUSAS

    As causas dessa longa lista de lesões são diversas: vão desde lesões traumáticas (como as de Yildiz e Conceicao) até problemas musculares anteriores e pequenos problemas físicos trazidos de outras experiências (Sarr). Mas talvez, fazendo um balanço, seja possível encontrar um fio condutor. Uma das causas que levaram a Juventus, nos últimos anos, a ser o time com mais jogadores lesionados, em média, em toda a Serie A, até chegar ao recorde desta temporada, pode estar também nas constantes mudanças ocorridas na Continassa.

  • Quantas mudanças entre os preparadores físicos

    Porque, assim como nos cargos de direção se sucederam Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e no comando técnico, Allegri, Sarri, Pirlo, novamente Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, o cargo de preparador físico da Juventus também passou por uma trajetória conturbada, marcada por mudanças constantes. Após os cinco anos de Simone Folletti, entre 2014 e 2019, passaram pelo cargo, de 2019 até hoje: Losi, Ranzato, Bertelli, novamente Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, agora, Sinatti. Mudanças constantes que certamente não ajudam.

  • A LISTA

    Jérémie Boga – lesão muscular

    Juan Cabal – lesão muscular

    Andrea Cambiaso – entorse no tornozelo

    Zeki Celik - lesão muscular

    Francisco Conceicao - luxação no ombro

    Jeff Ekhator – duas lesões musculares

    Federico Gatti - problemas no tornozelo

    Nico Gonzalez - lesão muscular

    Kamil Grabara – ligamento cruzado

    Randal Kolo Muani – fratura em um dedo da mão

    Manuel Locatelli – menisco

    Weston McKennie - fadiga muscular

    Arek Milik - problema muscular

    Pape Sarr - fadiga muscular, atraso na preparação

    Khéphren Thuram – condropatia patelar

    Kenan Yildiz – fratura do quinto metatarso



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