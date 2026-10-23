Para piorar a situação da Juventus, Zeki Celik e Nico Gonzalez se lesionaram e se tornaram os dois nomes mais recentes de uma lista muito longa. Os exames realizados no J|medical apontaram uma lesão de baixo grau no bíceps femoral esquerdo de Celik e uma lesão de baixo grau no músculo sóleo direito de Nico Gonzalez. Ainda estamos no fim de outubro, com mais de sete meses de temporada pela frente, mas o departamento médico da Juventus já recebeu nada menos que 16 jogadores por diferentes motivos. A lista vai de lesões muito graves, como as de Kamil Grabara e Manuel Locatelli, a simples quadros de fadiga, como os de McKennie e Sarr, com uma ampla variedade de casos e graus de gravidade entre os dois extremos.
Juventus bate recorde de lesões: 16 jogadores no departamento médico; veja a lista e as causas
AS CAUSAS
As causas dessa longa lista de lesões são diversas: vão desde lesões traumáticas (como as de Yildiz e Conceicao) até problemas musculares anteriores e pequenos problemas físicos trazidos de outras experiências (Sarr). Mas talvez, fazendo um balanço, seja possível encontrar um fio condutor. Uma das causas que levaram a Juventus, nos últimos anos, a ser o time com mais jogadores lesionados, em média, em toda a Serie A, até chegar ao recorde desta temporada, pode estar também nas constantes mudanças ocorridas na Continassa.
Quantas mudanças entre os preparadores físicos
Porque, assim como nos cargos de direção se sucederam Paratici, Cherubini, Giuntoli, Comolli e Carnevali, e no comando técnico, Allegri, Sarri, Pirlo, novamente Allegri, Motta, Tudor e Spalletti, o cargo de preparador físico da Juventus também passou por uma trajetória conturbada, marcada por mudanças constantes. Após os cinco anos de Simone Folletti, entre 2014 e 2019, passaram pelo cargo, de 2019 até hoje: Losi, Ranzato, Bertelli, novamente Folletti, Colinet, Licini, Pertusio, Ragnacci e, agora, Sinatti. Mudanças constantes que certamente não ajudam.
A LISTA
Jérémie Boga – lesão muscular
Juan Cabal – lesão muscular
Andrea Cambiaso – entorse no tornozelo
Zeki Celik - lesão muscular
Francisco Conceicao - luxação no ombro
Jeff Ekhator – duas lesões musculares
Federico Gatti - problemas no tornozelo
Nico Gonzalez - lesão muscular
Kamil Grabara – ligamento cruzado
Randal Kolo Muani – fratura em um dedo da mão
Manuel Locatelli – menisco
Weston McKennie - fadiga muscular
Arek Milik - problema muscular
Pape Sarr - fadiga muscular, atraso na preparação
Khéphren Thuram – condropatia patelar
Kenan Yildiz – fratura do quinto metatarso
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