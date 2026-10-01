Juventus, aumento de capital: quanto dinheiro Tether, Lindsell Train e os outros acionistas colocam

Exor (65,375%): 164 milhões

Já antecipou 60 milhões como adiantamento para futuro aumento de capital, que serão imputados à sua fatia. Restam, portanto, cerca de 104 milhões a serem pagos. Comprometeu-se a subscrever a própria fatia e diz estar disponível para garantir as ações não subscritas por outros acionistas ou por terceiros. Pode, portanto, servir de "paraquedas" para toda a operação e, nesse caso, ver sua própria participação aumentar.





Tether (11,527%): 28,8 milhões

Acionista recente, mas já relevante: ativa em ativos digitais e emissora da stablecoin USDT. No último aumento, subscreveu cerca de 11 milhões, mantendo a participação.





Lindsell Train (6,2%): 15,5 milhões

Empresa britânica de gestão fundada em 2000 por Michael Lindsell e Nick Train, já o terceiro acionista. Ao longo do tempo, reduziu a participação: chegou a ultrapassar 11%.





Free float (16,9%): 42,3 milhões

Base muito fragmentada, com pequenos acionistas, institucionais e grandes fundos.



