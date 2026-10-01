Como sabemos, o Conselho de Administração da Juventus propôs um aumento de capital de até 250 milhões de euros. Com subscrição pro rata, a Exor (65,375%) deverá aportar cerca de 164 milhões, dos quais 60 já foram antecipados para cobrir o prejuízo no balanço em 30 de junho de 2026, a Tether (11,527%) cerca de 28,8 milhões e a Lindsell Train (6,2%) cerca de 15,5 milhões; ao free float (16,9%) caberiam cerca de 42,3 milhões. A Exor declarou estar disponível para garantir as ações eventualmente não subscritas por outros acionistas ou por terceiros.
Juventus, aumento de capital: quanto dinheiro Tether, Lindsell Train e os outros acionistas colocam
JUVE, AUMENTO DE CAPITAL: PARTICIPAÇÕES E DINHEIRO DE CADA ACIONISTA
Exor (65,375%): 164 milhões
Já antecipou 60 milhões como adiantamento para futuro aumento de capital, que serão imputados à sua fatia. Restam, portanto, cerca de 104 milhões a serem pagos. Comprometeu-se a subscrever a própria fatia e diz estar disponível para garantir as ações não subscritas por outros acionistas ou por terceiros. Pode, portanto, servir de "paraquedas" para toda a operação e, nesse caso, ver sua própria participação aumentar.
Tether (11,527%): 28,8 milhões
Acionista recente, mas já relevante: ativa em ativos digitais e emissora da stablecoin USDT. No último aumento, subscreveu cerca de 11 milhões, mantendo a participação.
Lindsell Train (6,2%): 15,5 milhões
Empresa britânica de gestão fundada em 2000 por Michael Lindsell e Nick Train, já o terceiro acionista. Ao longo do tempo, reduziu a participação: chegou a ultrapassar 11%.
Free float (16,9%): 42,3 milhões
Base muito fragmentada, com pequenos acionistas, institucionais e grandes fundos.
A verdadeira partida
Como destaca o Gazzetta.it, o verdadeiro jogo, portanto, gira em torno de cerca de 86,6 milhões de euros: é o valor que, com subscrição pro rata, deve vir dos acionistas que não sejam a Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + mercado 42,3). Se alguém não aderisse, quem cobriria a lacuna seria a Exor.
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