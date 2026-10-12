O Galatasaray recebe o Barcelona nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, um confronto aguardado com enorme expectativa pela torcida turca, segundo relatos de veículos turcos e espanhóis.
A imprensa turca deu destaque ao que foi publicado pelos jornais espanhóis sobre a partida, que o Barcelona disputará quatro anos depois do último duelo entre as duas equipes em Istambul.
O último encontro entre Galatasaray e Barcelona aconteceu na volta das oitavas de final da Champions League, em março de 2022, quando o time do técnico Xavi Hernández conseguiu a vitória e a classificação para a fase seguinte, com gols de Pedri e Pierre-Emerick Aubameyang (2 a 1).