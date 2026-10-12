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Juventus, Atlético e Liverpool caíram na armadilha: um alerta ao Barcelona antes do confronto em Istambul

Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
V. Osimhen
L. Yamal
H. Flick
O. Buruk
Juventus
Liverpool
Atlético de Madrid
Especiais e Opinião
Turquia
Espanha
Nigéria
Alemanha
Itália
England

Clima de loucura aguarda o Barça: falhas ameaçam o Galatasaray

O Galatasaray recebe o Barcelona nesta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, um confronto aguardado com enorme expectativa pela torcida turca, segundo relatos de veículos turcos e espanhóis.

A imprensa turca deu destaque ao que foi publicado pelos jornais espanhóis sobre a partida, que o Barcelona disputará quatro anos depois do último duelo entre as duas equipes em Istambul.

O último encontro entre Galatasaray e Barcelona aconteceu na volta das oitavas de final da Champions League, em março de 2022, quando o time do técnico Xavi Hernández conseguiu a vitória e a classificação para a fase seguinte, com gols de Pedri e Pierre-Emerick Aubameyang (2 a 1).

  • Loucura dos torcedores aguarda o Barcelona

    E apesar do tropeço da equipe amarela e vermelha, em sua primeira partida fora de casa diante do Sporting de Portugal pelo resultado de 3 a 1, e da goleada do Barcelona sobre o Feyenoord por 5 a 1, o jornal "Mundo Deportivo" alertou a equipe catalã sobre o clima no estádio do Galatasaray, conforme noticiado pelo jornal hurriyet, da Turquia.

    Antes deste confronto, o jornal espanhol apresentou uma análise que incluiu advertências ao Barcelona, afirmando: "O Galatasaray recebe o Barcelona novamente amanhã. E depois de quatro anos e alguns meses da partida de volta das oitavas de final da Liga Europa em 2022, que terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 1 graças às contribuições de Aubameyang e de Pedri, que fez uma apresentação brilhante, o Barcelona retorna ao complexo esportivo Ali Sami Yen. O treinador turco na ocasião era Domènec Torrent, enquanto atualmente quem comanda a equipe é Okan Buruk. E como já se viu anteriormente, a equipe turca se apoia em uma pressão em campo e em um entusiasmo delirante da torcida, que pode chegar perto do fanatismo e até da hostilidade ao adversário".

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  • Liverpool, Juventus e Atlético caíram na armadilha turca

    E prosseguiu: "Em seu estádio, cujas arquibancadas têm capacidade para 53.978 espectadores, o time turco não perde desde a derrota para o Fenerbahçe por 1 a 0, em 19 de maio de 2024. Já na Europa, não faz muito tempo desde sua última derrota neste estádio, quando perdeu para o Union Saint-Gilloise por 1 a 0, em 25 de novembro.

    Ainda assim, vale lembrar que, na temporada passada, nem a Juventus, que perdeu por 5 a 2, nem o Liverpool, que perdeu por 1 a 0, nem o Atlético de Madrid, que perdeu por 1 a 0, conseguiram vencer neste estádio".

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  • Pressão asfixiante... mas!

    O jornal espanhol afirmou: "Esse clima entusiasmado se reflete dentro de campo, e os jogadores tendem a impor uma pressão asfixiante sobre o adversário. O estilo de jogo da equipe se baseia em uma abordagem ofensiva, assentada no domínio do campo e na busca constante por profundidade. O time normalmente entra com o desenho tático 4-2-3-1, o que lhe permite manter o equilíbrio, circular a bola e se abrir pelos lados".

    E completou: "Esses são os elementos nos quais o técnico do Galatasaray se concentra, mas ele não tem êxito neles sempre. As primeiras partidas do Campeonato Turco confirmam que esse formato tático é bastante utilizado".

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  • Formação ofensiva forte

    Jogadores como Leroy Sané, Rafael Leão, Yunus Akgün e Barış Alper Yılmaz oferecem opções nas arrancadas em profundidade a partir dos lados, no ataque aos espaços vazios e na criação de superioridade numérica pelos flancos.

    Já dentro da área, Victor Osimhen, que se recuperou de uma lesão na coxa e aproveitou da melhor forma os seus primeiros minutos na partida contra o Kasımpaşa (3-1) ao dar uma assistência, contribui nas transições rápidas e nas movimentações sem bola.

    Segundo a mesma fonte, as notícias que chegam da Turquia indicam que o astro nigeriano estará na escalação titular, apontando ao mesmo tempo que o nome de Osimhen sempre foi associado ao Barcelona como possível alternativa a Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

    No meio-campo, Lucas Torreira acrescenta força nos duelos individuais, enquanto Gabriel Sara, com quem forma uma dupla sólida, se destaca pela contribuição na construção ofensiva. Okan Buruk conta ainda com a experiência de İlkay Gündoğan, ex-jogador do Barcelona e do Manchester City, que lê o jogo de forma excelente apesar de não ter recebido muitos minutos: disputou apenas 11 minutos no total, cinco deles na partida da Liga dos Campeões contra o Sporting, em Lisboa (3-1).

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  • A brecha na defesa: o maior desafio

    Na defesa, o Galatasaray tenta recuperar a bola rapidamente, sem complicar as coisas. A dupla de zaga formada por Davinson Sánchez e Abdulkerim Bardakcı trabalha com afinco para proteger a área e conter o avanço dos jogadores adversários.

    E afirmou: "Apesar de a principal função dos laterais Barış Alper Yılmaz e Jakobs ser avançar, eles talvez não encontrem muitas oportunidades para isso por causa da presença de Gordon, Adeyemi e Lamine Yamal na escalação".

    E concluiu: "No entanto, os primeiros resultados da temporada mostram que o time turco sofreu 11 gols nas seis primeiras partidas do campeonato nacional, incluindo a derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor (com três gols de Mohamed Salah). O maior desafio está em garantir que a ambição ofensiva não coloque a equipe em risco".

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