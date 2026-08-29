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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, após o não de Kessié: hipótese Fofana, Brozovic ou solução interna

Juventus
Mercado da bola
F. Kessie
Y. Fofana
M. Brozovic

Depois da paralisação nas negociações pelo marfinense, a Juventus precisa encontrar outro meio-campista

A menos de reviravoltas clamorosas, hoje improváveis, a negociação entre a Juventus e Franck Kessié terminou em nada. O ex-meio-campista do Milan, livre no mercado após o fim do vínculo com o Al-Ahli, não aceitou os valores propostos pela Juventus: salário e, sobretudo, bônus não são suficientes, segundo o marfinense e seu estafe. A diretoria da Velha Senhora, na prática, precisa recomeçar do zero na busca pelo meio-campista desejado por Luciano Spalletti para dar mais experiência e qualidade ao meio-campo da Juventus. A três dias do fim da janela (o prazo se encerra na terça-feira, às 20h), encontrar uma solução alternativa a Kessié, para a Juventus, não é uma tarefa fácil.


Considerando a dificuldade, por custos e prazos, de iniciar uma negociação com qualquer clube por um meio-campista importante, e portanto descartando essa hipótese, restam três saídas para a Juventus: uma solução interna, a contratação de um excedente (talvez até um jogador fora dos planos) de outra equipe, ou a contratação de um jogador livre no mercado.

  • DOUGLAS LUIZ E KOOPMEINERS

    A primeira hipótese, a interna, leva a dois jogadores: Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, para se revezarem com Manuel Locatelli e Khephren Thuram, quando ele voltar a ficar à disposição, com Weston McKennie servindo como coringa. No que diz respeito a Douglas Luiz, Spalletti acredita nele e expressou parecer favorável à sua permanência. A não chegada de um nome de peso (Kessié ou quem quer que seja) faria aumentar a minutagem e as responsabilidades do brasileiro. O mesmo vale, mais ou menos, para Koopmeiners: o holandês, vindo de duas temporadas negativas, esteve no mercado durante todo o verão, mas sem que surgisse uma solução favorável, tanto para ele quanto para o clube. Sem a chegada de um novo meio-campista, e com a saída de Miretti, se abriria para o holandês uma terceira chance de finalmente mostrar que tem nível para a Juventus.


    • Publicidade

  • FOFANA

    No que diz respeito aos excedentes, o primeiro nome é o de Youssouf Fofana, no momento fora dos planos no Milan. O francês poderia preencher essa lacuna no elenco da Juventus, talvez por empréstimo com opção de compra. O Milan também olha para os excedentes da Juventus: o sonho de Amorim é um jogador no estilo de Nico Gonzalez, mas ele gostaria de um zagueiro central (Gatti?). Nessa direção, segundo Tuttosport, não está descartado que os dois clubes possam costurar uma troca nas últimas horas do mercado.


  • BROZOVIC

    E, por fim, há os jogadores sem contrato, entre os quais se destaca sobretudo Marcelo Brozovic, croata ex-Inter, nascido em 1992, livre após uma experiência de três anos no Al-Nassr. Em meados de agosto, seu estafe tentou estreitar relações com o CEO Carnevali, oferecendo o jogador à Juventus. Por volta do Ferragosto, não deu em nada, porque a Juventus apostava forte em Kessié. E agora?


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