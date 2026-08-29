Juventus, após o não de Kessié: hipótese Fofana, Brozovic ou solução interna

A menos de reviravoltas clamorosas, hoje improváveis, a negociação entre a Juventus e Franck Kessié terminou em nada. O ex-meio-campista do Milan, livre no mercado após o fim do vínculo com o Al-Ahli, não aceitou os valores propostos pela Juventus: salário e, sobretudo, bônus não são suficientes, segundo o marfinense e seu estafe. A diretoria da Velha Senhora, na prática, precisa recomeçar do zero na busca pelo meio-campista desejado por Luciano Spalletti para dar mais experiência e qualidade ao meio-campo da Juventus. A três dias do fim da janela (o prazo se encerra na terça-feira, às 20h), encontrar uma solução alternativa a Kessié, para a Juventus, não é uma tarefa fácil.





Considerando a dificuldade, por custos e prazos, de iniciar uma negociação com qualquer clube por um meio-campista importante, e portanto descartando essa hipótese, restam três saídas para a Juventus: uma solução interna, a contratação de um excedente (talvez até um jogador fora dos planos) de outra equipe, ou a contratação de um jogador livre no mercado.