A Juventus registrou na Lega Serie A o contrato para a chegada por empréstimo do Tottenham do meio-campista senegalês nascido em 2002 Pape Matar Sarr.
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Juventus anuncia oficialmente a chegada de Sarr, do Tottenham, por empréstimo. As condições para a compra em definitivo
A FÓRMULA
Sarr vai do Tottenham para a Juventus por empréstimo onerosopor cerca de dois milhões de euros, mais outros 27 pelo resgate. Resgate que está condicionado a dois fatores: a classificação da Juventus para a Champions League ou para a Liga Europa (a Conference League não está contemplada) e 50% das partidas desta temporada em todas as competições para as quais Sarr estiver à disposição, disputadas por ele.
QUEM É
Nascido em 2002, Pape Matar Sarr completará 24 anos em meados de setembro. Ele é senegalês, mas joga na Europa há alguns anos: primeiro na França e depois na Inglaterra.
Quem o levou à Europa vindo do Generation Foot foi o Metz, em 2020. Lá, Sarr evoluiu e, em sua primeira temporada na Ligue 1, marcou 3 vezes em 22 partidas; na segunda, jogou ainda mais: 33 vezes, com um gol e três assistências.
No verão de 2022, chegou o chamado do Tottenham, onde inicialmente Sarr encontrou pouquíssimo espaço. Nas três temporadas seguintes, porém, o jovem senegalês se tornou uma peça importante dos Spurs tanto na Premier League quanto na Europa, incluindo a campanha que, em 2025, levou os ingleses a conquistar a Europa League: ali, Pape somou 13 partidas e marcou dois gols.
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