Juventus: Adzic só sai por empréstimo; não querem repetir o caso Huijsen

Vasilije Adzic, jovem talento da Juventus, não faz parte, neste momento, do elenco que Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali têm em mente para a próxima temporada e, portanto, pode ser emprestado.





Adzic, nascido em 2006, com 26 partidas e 1 gol pela Juventus, precisa de continuidade e tempo de jogo para dar continuidade ao seu processo de crescimento, além de acumular experiência e regularidade na primeira divisão italiana, para então, eventualmente, retornar à Juventus. Spalletti, por sua vez, precisa agora de um meio-campo composto principalmente por jogadores experientes e de confiabilidade comprovada: após um ano sem a Liga dos Campeões, a Juve não pode mais esperar por ninguém e não pode mais falhar em seus objetivos.