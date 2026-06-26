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CM grafica Juventus Adzic 2025 26 Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: Adzic só sai por empréstimo; não querem repetir o caso Huijsen

Juventus
V. Adzic
Mercado da bola

O meio-campista montenegrino precisa jogar mais, e a Juve está pensando em uma solução: sim ao empréstimo, não à venda definitiva

Vasilije Adzic, jovem talento da Juventus, não faz parte, neste momento, do elenco que Luciano Spalletti e Giovanni Carnevali têm em mente para a próxima temporada e, portanto, pode ser emprestado.


Adzic, nascido em 2006, com 26 partidas e 1 gol pela Juventus, precisa de continuidade e tempo de jogo para dar continuidade ao seu processo de crescimento, além de acumular experiência e regularidade na primeira divisão italiana, para então, eventualmente, retornar à Juventus. Spalletti, por sua vez, precisa agora de um meio-campo composto principalmente por jogadores experientes e de confiabilidade comprovada: após um ano sem a Liga dos Campeões, a Juve não pode mais esperar por ninguém e não pode mais falhar em seus objetivos.

  • POUCO ESPAÇO E A NECESSIDADE DE BRINCAR PARA CRESCER

    Adzic, que chegou à Juventus aos 18 anos no verão de 2024, nunca teve muitas oportunidades com a camisa da equipe, tanto sob o comando de Thiago Motta quanto, posteriormente, de Igor Tudor e Luciano Spalletti. Da sua última temporada, destacam-se o belíssimo gol na vitória por 4 a 3 sobre a Inter no início do campeonato, muitas participações como reserva (foram apenas 348 minutos em campo em 17 partidas na temporada 2025-26) e alguns erros, sobretudo na fase de saída de bola, devidos principalmente à inexperiência. Não faltam qualidades técnicas e personalidade ao ex-jogador do Budućnost, que já conta com 6 partidas e 2 gols pela seleção de Montenegro: a possibilidade de jogar com mais regularidade poderia, sem dúvida, favorecer seu crescimento.


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  • A DICA DO GÊNIO

    Tanto durante a temporada 2024-25 quanto durante a 2025-26, Adzic recebeu o conselho de Dejan Savicevic, lenda do futebol montenegrino, ex-“Gênio” do Milan e atual presidente da Federação de Futebol local: “Você precisa ir jogar”. A janela de transferências deste verão pode realmente ser a oportunidade certa para uma transferência temporária. A Juventus acredita no potencial de Adzic, e Spalletti o elogiou publicamente durante a temporada (“Ele não pode ser tocado, é um tesouro escondido”): a solução do empréstimo poderia ser vantajosa para todos, com o objetivo de ele voltar a Turim mais forte.


  • NA SÉRIE A, MUITOS GOSTAM

    Na Série A, não faltam clubes interessados em Adzic: desde o Bologna (com o qual Carnevali já está negociando a venda de Miretti e a contratação de Lucumì) até a Udinese (Adzic poderia fazer parte de uma negociação que levaria Zaniolo a Turim), passando pelo Sassuolo, Parma, Lecce e Cagliari.


    De qualquer forma, a opção do empréstimo parece ser a preferida no momento, tanto pelo jogador quanto pelo clube bianconero, que quer evitar a repetição de novos casos como o de Huijsen (cedido pela Juve ao Bournemouth por 15,2 milhões mais 3 de bônus e, poucos meses depois, vendido pelos ingleses ao Real Madrid por 58 milhões): uma transferência definitiva, pelo menos nesta janela de transferências, deve estar fora de questão.